Comunali, Rossella Gianfagna: «Mai ricevuto alcuna proposta»

«Apprendo dagli organi di informazione – scrive in una nota la dirigenmte scolastica Rossella Gianfagna – di essere stata in cima alla lista per la candidatura a sindaco di Campobasso, ma voglio precisare che nessuna proposta mi è mai stata formalizzata.

Una sorpresa quella di venire a sapere di come il mio nome sia stato addirittura avanzato ai tavoli attorno ai quali si prenderà la decisione. Una proposta fatta, tuttavia, senza che io ne fossi mai stata a conoscenza.

Per questo, pur ringraziando chi si è speso per me, prima di vedere il mio nome sui giornali, mi avrebbe fatto piacere essere quantomeno interpellata e magari concordare una simile iniziativa.

Fino ad ora, dinanzi a simili notizie, ho sempre scelto il silenzio. Ora, però, scelgo di parlare dopo aver visto per troppe volte espliciti riferimenti alla mia figura, senza che io sia stata preventivamente informata.

Come tutti sanno vivo ogni giorno, e lo faccio con orgoglio, al fianco degli studenti. Per i quali, a ogni tornata elettorale, la mia unica speranza resta solo quella di classi dirigenti capaci di porre al centro del proprio agire politico i giovani e le tante sfide difficili che, quotidianamente, il mondo del lavoro impone.

Confrontandomi con i sogni e con le aspirazioni di tanti studenti ho imparato che non serve lamentarsi. Agire per compiere qualcosa di buono è già il primo passo per realizzare una società diversa. E questo continuerò a fare: impegnarmi, sempre e comunque. È un impegno umano, sociale da cui non riesco a prescindere.

Nessuno può pensare di cambiare le cose se non dà prima l’esempio, se non fa nulla affinché le cose cambino.

È questo il messaggio che ogni giorno veicoliamo alle nuove generazioni, ma è lo stesso che ha sempre guidato il mio agire e che, sono certa, continuerà a farlo».