Comunali, Romagnuolo: «Mazzuto gioca a nascondino»

CAMPOBASSO

«Il Mazzuto non solo gioca a nascondino per evitare il confronto con i tanti padri di famiglia che hanno perso il posto di lavoro ma ieri, alla riunione di maggioranza del centrodestra, appena mi ha visto é scappato via». Così Aida Romagnuolo commenta quanto accaduto ieri durante la riunione del tavolo del centrodestra, al fine di trovare una quadra sul candidato sindaco da presentare in vista delle elezioni Comunali in programma il 26 maggio prossimo. «Come un bimbo capriccioso a cui hanno rubato la merendina. Ma come fa questa persona a rappresentare la Lega nel Molise. Matteo Salvini é al corrente di tutto cio’, o e’ a conoscenza solo delle bugie che lo stesso gli racconta per fare terra bruciata attorno a sè?». Scrive impietosa la consigliera regionale sul suo profilo Facebook e continua: «Siede su quella poltrona da assessore esterno grazie sopratutto al mio lavoro fatto su tutto il territorio regionale. Ricordo che quando sono entrata nella Lega, nel Molise, di questo partito non si sapeva neanche l’esistenza. Ad Ariano Irpino, la Lega aveva portato avanti lo stesso atteggiamento del Mazzuto ed il tavolo del centrodestra ha ritenuto opportuno estrometterla. In Molise il problema non é la Lega ma é solo Mazzuto. Se una persona si comporta in questo modo – conclude la Romagnuolo – in un tavolo dove si decidono le sorti ed il futuro di una città come Campobasso, può costui fare l’assessore regionale,senza essere stato eletto, e percepire 12000 euro al mese alla faccia dei tanti disocuppati che quotidianamente mi vengono a chiedere aiuto? Penso di no».