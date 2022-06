Comunali Montefalcone, Del Borrello sconfitta per un voto presenta ricorso

Fabio Pasciullo della lista “Futuro Montefalcone” ha raccolto 535 preferenze contro le 534 della candidata di “Montefalcone nel cuore”

Si è vista sfuggire la fascia tricolore per un solo voto alle ultime elezioni comunali di Montefalcone del Sannio. Visto lo scarto minimo, Gilda Del Borrello ha presentato ricorso. Lo ha annunciato lei stessa sui social nelle ultime ore. Del Borrello ha corso con la lista “Montefalcone nel cuore” contro Fabio Pasciullo che ha guidato la formazione civica “Futuro Montefalcone” imponendosi con una solo preferenza di scarto.

“Vi ringraziamo infinitamente per il vostro poderoso sostegno – ha scritto Del Borrello su Facebook –. In considerazione del risultato elettorale con una differenza così esigua, 534 a 535, corre l’obbligo di comunicarvi che seguiremo le procedure previste nel caso specifico per sciogliere qualsiasi dubbio sulla certezza del risultato”. A Montefalcone nel Sannio, su 2011 elettori, hanno votato in 1087 pari al 54,05% e si sono registrate 11 schede nulle e 7 bianche.