Comunali, Io Amo Campobasso: «Corriamo da soli. Domani la scelta del candidato sindaco»

CAMPOBASSO

La corsa per Palazzo San Giorgio è sempre più accesa. I vari schieramenti stanno decidendo le mosse finali prima di svelare i nomi dei propri candidati. Intanto, dopo diversi incontri con i partiti di centrosinistra, il movimento, nato da qualche mese, ‘Io Amo Campobasso’ ha deciso. «Corriamo da soli. Non ci saranno più tavoli di confronto con nessuno» le parole di Paola Liberanome, referente del gruppo. «Con il Pd abbiamo chiuso già da un po’. E il Movimento 5 Stelle pare abbia deciso di non aprirsi ad eventuali alleanze» ha detto ancora l’avvocato Liberanome. E per il candidato sindaco del giovane movimento ancora non c’è un nome ufficiale. «Sarà scelto in modo democratico secondo il nostro regolamento alla fine dell’assemblea plenaria in programma per domani pomeriggio alle 15.30 al San Giorgio di Campobasso» ha detto ancora Paola Liberanome. «Noi non dobbiamo subire scelte dall’alto. Abbiamo deciso tutti insieme il programma, i valori e le idee da seguire e domani, insieme a tutti i fondatori e ai sostenitori del movimento, Io Amo Campobasso sceglierà il proprio candidato sindaco» ha concluso.