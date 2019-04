CAMPOBASSO

Ieri 24 e oggi, 25 aprile “Io Amo Campobasso” ha incontrato i cittadini del capoluogo per raccogliere le sottoscrizioni necessarie alla presentazione della propria lista. «Lo abbiamo fatto – si legge in una nota – tenendo fede ai nostri principi fondativi, raccontando ai nostri concittadini chi siamo, i nostri valori e le nostre idee per la rinascita della città. Lo abbiamo fatto nell’unico modo che noi riteniamo possibile: in piazza, con i candidati presenti a raccontare di sé e di noi a tutti coloro che hanno voluto saperne di più sulla nostra iniziativa. Alcuni possono ritenere questa modalità un po’ sorpassata, forse anche inutile. Non noi. Ci sorprende, anzi, non aver visto nessun rappresentante delle molteplici annunciate liste di centrodestra e centrosinistra sedersi a un banchetto e presentarsi ai propri concittadini chiedendo il sostegno alla propria candidatura. Evidentemente, nessuno sente come noi l’esigenza di essere trasparenti e marcare il tanto sbandierato rinnovamento (parola sulla bocca di tutti, governo e opposizione) con i fatti, ricominciando a scendere in strada con i propri simboli e le proprie bandiere, come noi abbiamo ritenuto nostro dovere fare. Io Amo Campobasso orgogliosamente comunica di aver raccolto l’adesione e il sostegno di circa trecento campobassani, che con la loro sottoscrizione ci consentiranno, primi fra tutti, di presentare la nostra lista e concorrere alle prossime elezioni per il governo della città.

A loro va il nostro ringraziamento caloroso – conclude la nota – e l’invito a ritrovarci di nuovo insieme, ancora in piazza, per festeggiare e festeggiarci».

Di seguito, la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale che «lavoreranno insieme al nostro candidato sindaco, Paola Liberanome, per dare alla nostra città una opportunità vera di rinascita».

Adelchi Battista Mario Cecere Giacomo Chiocchio Carmen Ciccotelli Giuseppe Colella Maurizio di Lallo Valentina Di Vico Valentina Fasano Eustachio Gennarelli Adele Guerrizio Giovanna Iacovino Angelo Licameli Erica Mastropietro Francesca Mega Charles Papa Antonio Pedata Danila Petruccelli Oriana Pizzuto Francesca Praitano Costantino Simonelli Barbara Spidalieri Michele Squilletti Lionello Tanelli

«Nei prossimi giorni i candidati si presenteranno ufficialmente alla città nel corso di una conferenza stampa e cominceranno a raccontare in dettaglio il nostro programma di governo di Campobasso, che sarà presto disponibile sul sito: www.ioamocampobasso.it».