Comunali, in Molise l’affluenza più bassa d’Italia con il il 45,63%

A Duronia si sono recati al seggio solo il 18,45% degli aventi diritto, a Guardialfiera la percentuale maggiore di votanti con il 67,27%

Affluenza al 45,63 in Molise alla chiusura dei seggi per le elezioni Comunali 2022 in 18 centri. Un dato con cui si evidenzia un calo di circa 5 punti rispetto alla tornata precedente in cui si era toccato il 50,56%. Nel dettaglio, ecco le affluenze dei Comuni al voto in provincia di Campobasso: Busso 39,01%, Campolieto 53,54%, Castelbottaccio 21,72%, Castellino del Biferno 29,79%, Duronia 18,45%, Guardialfiera 67,27%, Jelsi 38,43%, Limosano 45,19%, Montefalcone del Sannio 54,10%, Montelongo 46,22%, Montemitro 51,27%, Petacciato 61,87%, San Felice del Molise 44,53%, Torella del Sannio 44,37%, Toro 59,12%.

In provincia di Isernia, i dati sull’affluenza sono i seguenti: Chiauci 29,67%, Civitanova del Sannio 37,44%, Sant’Elena Sannita 56,69%.