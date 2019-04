Comunali, il centrodestra chiede a Toma di riaprire il discorso con Roma

CAMPOBASSO

Continua incessantemente la disperata ricerca di una quadra all’interno della coalizione di centrodestra in merito alla scelta del candidato sindaco in vista delle Comunali del 26 gennaio prossimo. Ieri, intanto, la richiesta dei movimenti civici dell’area centrodestra di prendere parte al tavolo con Toma per una decisione condivisa.

Oggi riunione di maggioranza in Consiglio regionale per la coalizione. «I consiglieri mi hanno chiesto di riaprire con Roma il dialogo con i tre partiti maggiori, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e poi tornare ad un tavolo regionale per la decisione finale», le parole del Presidente Donato Toma alla fine della riunione. «La decisione non sarà subita ma sarà contrattata, l’ultima parola spetta ai locali» ha spiegato ancora il governatore. Ed è trapelato nuovamente il nome di Aldo De Benedittis che potrebbe avere qualche chance per la guida del centrodestra a Palazzo San Giorgio.