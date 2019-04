Comunali, Gravina il frontman dei 5 Stelle: candidato sindaco del capoluogo (VIDEO)

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Il Movimento 5 Stelle investe nuovamente sull’avvocato campobassano Roberto Gravina. Sarà lui il candidato sindaco dei pentastellati. Gravina, attualmente consigliere comunale insieme a Simone Cretella, Luca Praitano e Paola Felice, già nel 2014 è stato il frontman dei 5 Stelle, con ottimi risultati. Il Movimento, dunque, punta sulla strada della continuità, forte dell’esperienza maturata in questi anni a Palazzo San Giorgio. Ora si attende la certificazione da Roma per dare l’ufficialità, così come si attende dal nazionale l’ok all’apparentamento con le civiche e le relative regole. «Sicuramente – chiarisce Gravina – resteranno alla porta le cariatidi della politica molisana per quanto ci riguarda». «La nostra lista – aggiunge – è eterogenea per provenienza ed età. E’ composta da 13 donne e 19 uomini, compresi gli attuali consiglieri comunali Simone Cretella, Luca Praitano e Paola Felice. Ci saranno professionisti, come un medico, un ingegnere ed un commercialista, ma anche persone semplicemente vogliose di dare il proprio contributo per la città».

