Comunali, gli auguri del presidente della Provincia Roberti ai sindaci eletti

Quattordici i sindaci eletti dopo lo spoglio di lunedì 13 giugno 2022, tra riconferme e volti nuovi, in altrettanti Comuni della provincia di Campobasso e con i primi cittadini eletti anche i rispettivi consiglieri comunali, alcuni alla prima esperienza amministrativa, pronti a mettersi a disposizione delle proprie collettività con lo stesso entusiasmo e amore per il territorio che ha animato e contraddistinto la campagna elettorale.

“Rivestire la carica di sindaco vuol dire assumersi tante responsabilità per il bene della propria città o paese. È una missione, soprattutto nei centri più piccoli, dove il primo cittadino è una sorta di factotum. Abbiamo visto durante la pandemia cosa significhi fare il sindaco e amministrare un ente – il commento del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Sindaci, consiglieri e coloro che saranno nominati assessori sapranno rispondere alle istanze dei propri cittadini e a loro vanno gli auguri per l’elezione e l’in bocca al lupo per il lavoro che li attende”.

“Sono sicuro che sarà per tutti un proficuo percorso amministrativo – ha concluso il Presidente Roberti – Le porte della Provincia di Campobasso e della presidenza di Palazzo Magno saranno sempre aperte, in primis, per un confronto con i nuovi sindaci e, più in generale, per collaborare con tutti alla risoluzione delle problematiche che coinvolgono i rispettivi territori”.