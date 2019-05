Comunali, già le prime sentenze: a Macchia d’Isernia scongiurato il commissariamento

REDAZIONE

ISERNIA

Sono 22 i comuni che oggi, domenica 26 maggio, si stanno recando alle urne per rinnovare il Consiglio ed eleggere il proprio sindaco. In totale sono stati chiamati a votare 29.433 elettori nei Comuni di Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi. Alle 19 di stasera avevano votato il 45,89 per cento degli aventi diritto. Tra i Comuni che, sempre alle ore 19, hanno fatto registrare una buona affluenza ci sono Fornelli (62,68%) e Monteroduni (59,77). Bassa, invece, l’affluenza a Filignano (27,77) e a Scapoli (35,81).

In attesa dello scrutinio, che avrà inizio domani pomeriggio alle 14 vi è già un primo dato da analizzare: a Macchia d’Isernia dove si è presentata una sola lista è stato raggiunto il quorum. Hanno votato più della metà più uno degli aventi diritto, per la precisione il 57% degli elettori. Ora il candidato sindaco, Giovanni Martino dovrà sperare che anche la sua compagine ottenga oltre il 50% dei voti validi. Risultato molto probabile. Manca solo l’ufficialità, dunque, c’è già un primo sindaco eletto. A Frosolone, il centro più grande della provincia dove si è votato per il rinnovo dell’amministrazione hanno votato il 47,84% Il degli aventi diritto. Sono tre i contendenti per la fascia tricolore: Giuseppina Colarusso, vice del sindaco uscente, che dovrà vedersela con Maurizio Trillo e Felice Ianiro. Anche a Castelpetroso la vicesindaco uscente Michela Tamburri aspira a diventare primo cittadino. Sfida non ardua, considerato che Nicola Cifelli è a capo di una sorta di lista civetta. Sfida sicuramente più combattuta a Fornelli, dove l’uscente Giovanni Tedeschi, in corsa per il terzo mandato, dovrà vedersela con Emilio Pilla. Alle 19 di ieri sera avevano votato il 62,68% degli aventi diritto. A caccia di riconferme anche Felice Ciccone a Macchiagodena, Custode Russo a Monteroduni, Daniel Colaianni a Miranda, Giuseppe Di Pilla a Sant’Agapito, Tonino Minichiello a Rionero Sannitico e Andrea Nini a Pettoranello di Molise, Remo Di Ianni a Rocchetta al Volturno e Teodoro Santilli a Rocchetta a Volturno. Sfida molto aperta anche a Longano tra Katia Caranci che sfiderà Cristian Domenico Sellecchia. In Alto Molise, invece, verso la riconferma Lino Gentile (dovrà vedersela con una lista civetta). A Filignano, invece, il sindaco uscente e attuale presidente della Provincia, Lorenzo Coia, dovrà vedersela con Federica Cocozza. Ancora qualche ora e se ne saprà di più. Sul nostro sito internet sarà possibile seguire in diretta lo spoglio dei 22 Comuni della provincia di Isernia. A tutti i dati definitivi e le reazioni di vincitori e sconfitti, inoltre, sarà dato ampio spazio sull’edizione cartacea di domani.