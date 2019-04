Comunali, centrodestra in tilt: chiesto intervento urgente del governatore Toma

CAMPOBASSO

Non si arresta la protesta all’interno del centrodestra molisano in subbuglio dopo la conferma del diktat romano sulla scelta del candidato sindaco. Anche in città non si parla d’altro in queste ore. Ad essere contestata è anche la decisione dei partiti di riferimento a livello regionale, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, capitanata da coordinatori dell’isernino e piovuta come un fulmine a ciel sereno sul capoluogo di regione. Sono queste le voci che circolano negli ambienti politici dopo la designazione ufficiale di Alberto Tramontano, comunicata da Luigi Mazzuto tramite una nota stampa firmata da lui (Lega) e da Annaelsa Tartaglione (Forza Italia) e Filoteo Di Sandro (Fratelli d’Italia). La tensione si tocca con mano. Movimenti e partiti chiamano in causa il governatore Donato Toma affinché convochi un tavolo regionale per affrontare la problematica ed evitare ripercussioni in primis, sul territorio, ma anche sugli equilibri politici all’interno del Consiglio regionale che potrebbero diventare precari. Lo scenario che potrebbe aprirsi all’orizzonte è quello che la coalizione di centrodestra, spaccata in due, presenti almeno due candidati a sindaco di Campobasso, uno è Alberto Tramontano e l’altro potrebbe essere Corrado Di Niro.

Si profila intanto la scissione dei moderati proprio con quest’ultimo che pare abbia già liste e programma pronti. C’è solo da attendere il colloquio con il presidente della Regione Molise.«La mia candidatura a sindaco per serivre i cittadini», così il consigliere comunale Alberto Tramontano accetta la sfida commentando così l’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco di Campobasso da parte dei partiti regionali di Lega, Forza italia e Fratelli d’Italia e dai big nazionali

Insomma, nel centrodestra sembra difficile riuscire a trovare una quadra. Intanto, l’assessore regionale Vincenzo Niro (Ppi) ha convocato per sabato mattina tutti i quadri dirigenti del partito e annuncia: «Chiamerò il popolo campobassano ad esprimersi».