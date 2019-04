Comunali Campobasso, tutti i cambi di casacca

Sono stati ben 11 coloro che hanno deciso di cambiare casacca passando dal centrosinistra al centrodestra. Operazione inversa a quella effettuata da molti 5 anni fa. Anche questa volta, in vista delle elezioni del 26 maggio per il rinnovo del consiglio comunale del capoluogo, non sono mancati i cosiddetti salti della quaglia.

Antoni Molinari e Francesco Sanginario sono passati entrambi dal Pd ai Popolari per l’Italia. Colagiovanni, Columbro, De Bernardo e Di Renzo, dall’Italia dei Valori hanno trovato ospitalità sempre nei Popolari per l’Italia. Pietro Montanaro e Massimo Sabusco sono passati dall’Udc rispettivamente ai Popolari per l’Italia e “E’ Ora”. Maroncelli da Segnale Civico a “E’ Ora”, Elio Madonna da Centro Democratico a Fratelli d’Italia e Federico Sarli dai Popolari per l’Italia (5 anni fa con il centrosinistra) a Fratelli d’Italia.