Comunali Campobasso, la Lega Molise si presenta: «Con noi la politica delle soluzioni» (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO

Prima uscita ufficiale dei componenti della lista Lega Molise per sostenere la candidata sindaca, Maria Domenica D’Alessandro, a capo della coalizione di centrodestra. Presenti a Piazzetta Palombo anche il coordinatore regionale, Luigi Mazzuto, il candidato alle elezioni Europee, Luigi Petrone e la responsabile dei giovani della Lega, Giulia Minnillo. «Siamo convinti di potercela fare – ha detto Mazzuto – perché Campobasso darà ancora una grande risposta così come è accaduto alle Regionali dello scorso anno. La nostra è la politica del fare, del buonsenso e dell’ascolto». Fiduciosa anche il candidato sindaco, D’Alessandro: «Vogliamo restituire identità al capoluogo affinché sia una città a misura d’uomo ed europea partendo dai bisogni primari della gente come la sicurezza di girare liberamente per strada».

DI SEGUITO, LA LISTA DEI CANDIDATI CONSIGLIERI:

TRAMONTANO ALBERTO

ALBERTI GIUSEPPE

AURISANO GIOVANNA

CAVONE ALESSANDRO

CICCOTELLI CINTHIA

DE ANGELIS ROBERTO

DE SOCIO LUIGI

DE VIVO ALESSANDRA

DI CLAUDIO STEFANIA

DI MARIO IVAN

DISCENZA GIANNA

FABIO FLAVIA

GIANFAGNA GIUSEPPE

IAFELICE FRANCESCA

LASTORIA MARCO

LECCESE CARLO

LOPEZ GIUSEPPE

MADONNA ANTONIO

MARANO NICOLA FRANCESCO GIORGIO

MARTINELLI TIZIANA

MASTRANGELO GIOVANNI

MAURO TERESA

MEFFE NICOLA

MESSINA MICHAEL

MINELLI BARBARA

MISTICHELLI CLAUDIA

MOSCHETTI MARIA ELENA

PASCALE ALESSANDRO

POTENA ALESSANDRA

RAVELLI CARLA

SALVIONE RAFFAELE

VERRUSIO ENRICA

