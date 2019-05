Comunali Campobasso, confronto tra D’Alessandro e Iannotti (LA TRASMISSIONE)

Seconda puntata su Quotidiano Tv dello speciale elezioni durante il quale ci occuperemo principalmente delle amministrative di Campobasso del prossimo 26 maggio. Nella precedente puntata abbiamo ospitato il primo confronto tra 3 candidati sindaco, Battista, Gravina e Liberanome. Quest’oggi chiudiamo questo primo giro di confronti con gli altri due aspiranti primi cittadini. Nei nostri studi Maria Domenica D’Alessandro, che non aveva potuto prender parte al precedente confronto, candidata del centrodestra, sostenuta da 5 liste, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari per l’Italia e la civica “E’ Ora” e Orlando Iannotti del movimento dei Forconi.

Quasi un’ora di confronto franco, durante il quale i due aspiranti sindaco hanno esposto le loro ricette per la città di Campobasso.

