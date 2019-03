Comunali, Battista o Primarie (Ruta spinge per la Salvatore) ma ci sarebbe una terza via

«Antonio Battista è uomo di partito ed è disponibile a fare qualsiasi cosa possa servire all’unità» – questo il commento a caldo del segretario regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, dopo l’incontro di oggi con il sindaco di Campobasso, Antonio Battista. «È stata una riunione positiva – sottolinea il neo segretario dem. Abbiamo preso l’impegno di incontrarci nuovamente dopo la segreteria Pd».

Il segretario regionale dei democratici ha più volte affermato che per la competizione elettorale del 26 maggio si parte dai sindaci uscenti. A mettere in discussione tale punto di partenza è stato Michele Durante, chiedendo ufficialmente le Primarie di centrosinistra in occasione della prima assemblea regionale dei democratici post Primarie del 3 marzo. La data per eventuali Primarie per la scelta del candidato sindaco di Campobasso è quella del 7 aprile. Una data ipotetica e una strada da valutare.

In questi giorni il Partito Democratico sarà impegnato ad incontrare i movimenti civici. E bisognerà pure trovare l’interlocuzione con i partiti tradizionali del centrosinistra. Fino alla segreteria del prossimo 22 marzo resta aperta ogni strada. Non si può escludere, infatti, una terza via che si aggiunge a quella della riconferma di Battista e delle Primarie di centrosinistra per la scelta del candidato sindaco della coalizione, e vale a dire la convergenza di tutti su una persona valida e che faccia sintesi al punto tale di evitare anche le Primarie.

Per quanto riguarda Campobasso sarà importante anche vedere la mossa della corrente rutiana. C’è chi, stando alle voci di corridoio, ipotizza che in caso di Primarie l’ex senatore, con una forte influenza sul capoluogo, venuta fuori anche al momento dell’elezione del segretario cittadino, Gianluca Palazzo, sostenuto proprio da Ruta e da i suoi, potrebbe optare né per Battista e né per Durante sostenuto alle Primarie per il vertice regionale dei democratici, e sostenere l’attuale assessore comunale, Alessandra Salvatore.