Comunali, Battista candidato sindaco del centrosinistra

CAMPOBASSO

È Antonio Battista il candidato sindaco del centrosinistra campobassano. Vince la linea della continuità. Pd e partiti, dopo un periodo di confronti e trattative, decidono per la riconferma dell’attuale primo cittadino. Un segnale di fiducia nei confronti di Battista, da sempre disponibile a scendere nuovamente in campo per portare avanti i programmi della coalizione. Nel 2014 vinse con 7.850 preferenze. Dopo cinque il centrosinistra decide di puntare ancora su di lui. La decisione al termine dell’assemblea del circolo cittadino del Pd. Nelle prossime ore attesa l’ufficialità.