Comunali, aspiranti sindaco e consiglieri: tutti i nomi e le liste

Saranno 182.942 i molisani che domenica 26 maggio saranno chiamati al voto per rinnovare i primi cittadini ed i rispettivi consigli comunali in 59 comuni della regione. Sono 37 i centri della provincia di Campobasso e 22 quelli della provincia di Isernia interessati.

Questi i 37 comuni in provincia di Campobasso: Campobasso, Acquaviva Collecroce, Campodipietra, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Malfalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petrella Tifernina, Riccia, Ripalimosani, Rotello, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.

Questi i 22 comuni in provincia di Isernia: Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel Del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia di Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi.

Solo Campobasso e Termoli hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, pertanto in caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 9 giugno. I votanti saranno 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.

LISTE E CANDIDATI NEI 37 COMUNI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

COMUNE DI CAMPOBASSO

CANDIDATA SINDACO PAOLA LIBERANOME



IO AMO CAMPOBASSO BATTISTA ADELCHI

CECERE MARIO

CHIOCCHIO GIACOMO

CICCOTELLI CARMEN

COLELLA GIUSEPPE

DI LALLO MAURIZIO

DI VICO VALENTINA

FASANO VALENTINA

GENNARELLI EUSTACHIO

GUERRIZIO ADELE

IACOVINO GIOVANNA

LICAMELI ANGELO

MASTROPIETRO ERICA

MEGA FRANCESCA

PAPA CHARLES

PEDATA ANTONIO

PETRUCCELLI DANILA

PIZZUTO ORIANA

PRAITANO FRANCESCA

SIMONELLI COSTANTINO

SPIDALIERI BARBARA

SQUILLETTI MICHELE

TANELLI LIONELLO

CANDIDATA SINDACO MARIA DOMENICA D’ALESSANDRO

POPOLARI PER L'ITALIA

LEGA

E' ORA

FORZA ITALIA

FRATELLI D'ITALIA ABIUSO CATERINA

AMORE CHRISTIAN

CALCUTTO MIRIANA

CAPPARELLI EMILIA

CENTRACCHIO EDOARDO

COLADANGELO ANTONIO

COLAGIOVANNI SALVATORE

COLANGELO GIUSEPPE

COLUCCI UMBERTO

COLUMBRO ANTONIO

D’AMBROSIO ANGELA

DE BERNARDO FRANCESCO

DI NIRO CORRADO

DI RENZO ANTONIO

FASOLINO CARLA

GIARRUSSO ACHELA

IACCARINO PATRIZIA

KHALAF SARAH

LEMBO GIUDITTA

LUCIANO MARIAGRAZIA

MOLINARI ANTONIO

MONTANARO PIETRO

NIRO GENNARO

PALLADINO GIANNICOLA

PALLADINO LUCA

PESCE FIORIGI (GIGI)

PIETRANGELO MAURIZIO

RAMACCIATO ANNAROSA

SANGINARIO FRANCESCO

SPICCIATI SARA

TAMBURELLO MARCELLA

ZICCARDI LORENA TRAMONTANO ALBERTO

ALBERTI GIUSEPPE

AURISANO GIOVANNA

CAVONE ALESSANDRO

CICCOTELLI CINTHIA

DE ANGELIS ROBERTO

DE SOCIO LUIGI

DE VIVO ALESSANDRA

DI CLAUDIO STEFANIA

DI MARIO IVAN

DISCENZA GIANNA

FABIO FLAVIA

GIANFAGNA GIUSEPPE

IAFELICE FRANCESCA

LASTORIA MARCO

LECCESE CARLO

LOPEZ GIUSEPPE

MADONNA ANTONIO

MARANO NICOLA FRANCESCO GIORGIO

MARTINELLI TIZIANA

MASTRANGELO GIOVANNI

MAURO TERESA

MEFFE NICOLA

MESSINA MICHAEL

MINELLI BARBARA

MISTICHELLI CLAUDIA

MOSCHETTI MARIA ELENA

PASCALE ALESSANDRO

POTENA ALESSANDRA

RAVELLI CARLA

SALVIONE RAFFAELE

VERRUSIO ENRICA BARANELLO ASSUNTA

BRANCA GIULIANO

CIPRIANI RAFFAELE

COCOZZELLA EMILIO

COLABELLA MATTEO

D’ALESSANDRO CHIARA

D’AMICO MARIATERESA

D’ANCHERA ILENIA IN TRONCA

D’APICE MARIO ROSARIO

DE COSMO TERESA

DI TORO LUCA

FATICA ANGELA

GARGARO GIANLUCA

GIAGNORIO GIUSEPPE

GIAMBATTISTA BRUNO

GRANA ALESSANDRO

LECCESE DOMENICO ANTONIO

MANDATO MARIA GRAZIA

MANOCCHIO CARMELINA

MARONCELLI GIANLUCA

MAZZARELLI BARBARA

MESSINA DOROTHEA

NERI CLAUDIA

PALLADINO MICHELA

PASSARELLA ANNAMARIA

PARCESEPE FULVIO

PERNA ROBERTO

PIZZARELLI ANNA LORELLA

RENGA FEDERICO

SABUSCO GUIDO MASSIMO

TRABOSCIA GIOVANNI AUFIERO ROSSELLA

CANCELLARIO MARIALAURA

CHIARULLO ROSSELLA

CIARLANTE MICHELINA

CIMINO GIUSEPPE

CORALBO MICHELE

CRISTOFARO ANGELO

DEL GROSSO ANTONIO

DI BIASE LUCIANO

DI STEFANO ANGELO

ESPOSITO DOMENICO (MIMMO)

LUCIANO MARCELLO

MANZO ANNA

MARCHESE MARCO

MARCHITTO DEBORA

MARIANO MICHELE

MASSARELLA FERDINANDO

MIGNOGNA VALENTINA

MOFFA CARMEN

MORETTINI ANDREA

MUCCI GIUSEPPINA (LIVIA)

MUCCINO SIMONA

PASQUALE ANTONELLA

PRATA MARIO

PRESUTTI SABRINA

RUTIGLIANO GIUSEPPINA

SALVATORE PAOLO

SANTORO VALENTINA

ROMANA MANFREDI SELVAGGI FRANCESCA

STEFANELLI REMO

TOMARO MARIA

VASCITELLI MARIA AURORA MARA ANNUARIO MARIO

AUGELLI ANTONELLA

BOCCARDO ANTONIO

BUONGUSTO MICHELE

CIARAMELLA LUIGI

D’ANGELO LUANA

D’ELIA GIUSEPPE

DE MARCO ALDO

DI CARLO ELISA

FRATANGELO NICOLA

FELICE DANIELE

GRAZIANO GIOVANNI

LANCIA MARISA

LA SELVA MARIA GRAZIA

LECCESE PIERO

MADONNA ELIO

MARONCELLI ANNALISA

MASTRANGELO ANTONELLA

MASUCCI DONATO

PACE GIOVANNI LUCA

PETICCA IURI

RICAMATO MARIA

RINALDI CRISTINA

ROCCO FRANCO

ROSA MASSIMILIANO

SARLI FEDERICO

SCAPILLATI SILVIA

TERZANO PASQUALE

VITALE MARIACRISTINA

ZITA FRANCESCA

CELARDO MICHELE

CANDIDATO SINDACO BATTISTA ANTONIO

PD

LA SINISTRA PER CAMPOBASSO

CENTRO DEMOCRATICO BASILICO LUCA

BUCCI RAFFAELE

CHIERCHIA BIBIANA

CIERO ANTONIO

DATO CARMINE

D’ELIA GIUSEPPE

DURANTE MICHELE

FERRARA LEA

LATESSA MARIA

MACCHIAROLO FILOMENA

MAIO PIETRO

MANCINELLI STEFANIA

MASSARELLA FERDINANDO

MELONE BIASE

MINADEO FRILINDA

NELLA LUIGIA

PICCIANO ROSSELLA

RAMACCIATO FRANCESCA

RAMUNDO STEFANO

RICCIARDI GIUSEPPE

SALVATORE ALESSANDRA

SONESI FRANCESCO

STANZIALE GIUSEPPINA

TESTA ASSUNTA

TRIVISONNO GIUSEPPE (GIOSE)

TRONCA SALVATORE

VIOLA GIOVANNA ADDONA ALESSANDRO

ALI VALERIA

COBUCCI COSTANTINO

DE BENEDITTIS LIDIA

DI LEMBO MICHELE

EVANGELISTA ANTONELLO

FELICITA DOMENICO

GIULIANO INCORONATA

IANNACCONE CLAUDIO

LIMONCELLI GIUSEPPE

LUZZI MAURIZIO

MESSINA MARCO

PINTO MARIA

POLEGGI FILIPPO

RANIERI PULCHERIA

RUBINO MARIA

SCHERINO ALESSANDRO

TERZANO BARTOLOMEO (LEO)

TROMBA CATERINA

CARAMANNA IOLANDA

ZICCARDI PAOLA

IANNIRUBERTO FRANCESCO ANTONIO DE CASTRO MARINA

GAETA PIETRO

LANZA LUIGI

LIBERTUCCI GIUSEPPE (PINO)

LATTANZIO ROSSELLA

CARRINO ANTONIO

CARUSO ANTONIO

VIGLIONE MARA

ELIA LORENZO

AMOROSA MICHELE

CARBONE GIUSEPPE

LEMBO CONCETTA

RICCELLI ROSSANA

ROMOLO FEDERICA

TIZZANI INCORONATA

ZAMPINI DOMENICO

MARCHITTO FRANCESCO

RICCIUTO ANGELO

FIERRO MARIO

PETRUCCELLI MARIA VALENTINA

PAGLIANI FRANCO

ESPOSITO SIMONA

CANDIDATO SINDACO ROBERTO GRAVINA

MOVIMENTO 5 STELLE ADAMO PAOLO

AMOROSA GIUSEPPE

ANDREOLA VALTER

BARTOLOMEO PIO

COCCAGNO ROSANNA

CORDISCO CARMELA

CRETELLA SIMONE

D’ALESSANDRO EVELINA

DI IORIO GIUSEPPINA

FALASCA GIOVANNA

FELICE PAOLA

FRATE GIUSEPPE

GIANFELICE SONIA

GIANGIACOMO GIOVANNINO

GIANNANTONIO NICOLINO (NICOLA)

GRAVINA MARGHERITA

GUACCI CORRADINO (CORRADO)

GUGLIELMI ANTONIO

INTREVADO GIULIA

MUROLO SALVATORE

MUSTO ANTONIO

PASSARELLI GIUSEPPINA

PETRECCA ANNA

PICONE ANTONELLA

PORCHETTI ELENA

PRAITANO LUCA

SALLUSTIO LORENZO

SCOGLIETTI MONICA

SIMONETTI NICOLA

SORRENTINO MONICA

VENDITTI ANTONIO

VINCIGUERRA ANTONIO

CANDIDATO SINDACO IANNOTTI ORLANDO

FORCONI DEL GIUDICE GIUSEPPE

TERZANI MARIA

PALANGE MICHELE

RINALDI BARBARA

BARONE FRANCESCO

TAVARONE CHIARA

DI RIENZO MARIA

TROMBA TIZIANA

NORELLI ANGELO

PIACENTE MARIA CARMELA

DOLCIMASCOLO GIUSEPPE

IANNOTTI ESTER

D’AMICO FULVIO MARIA

DE ANGELIS TERESAMARIA

VIRGILIO FERDINANDO

DE PAULIS GIANLUCA

DELLA TORRE PASQUALE

DEL GAUDIO MARIA CONCETTA

STOCCO NATALINO

DESCISCIOLO GIANFELICE

RE NELLO

CASIERO PASQUALE

VERGALITO ANDREA

NIGRO ANGELO

COMUNE DI TERMOLI

CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI

DIRITTI E LIBERTA' MOLISE

POPOLARI PER L'ITALIA

SIAMO TERMOLI NEL FUTURO - ROBERTI SINDACO

FRATELLI D'ITALIA

FORZA ITALIA

LEGA SALVINI MOLISE Amoruso Giuseppina

Barile Michele

Berardi Alessia

Bilotta Annamaria

Centorame Nicola

Colonna Giovanni

D’Egidio Chiara

Di Pardo Antonietta

Evangelista Mario

Fiore Emidoio

Flocco Massimo

Franciosa Antonio

Giovannelli Erica

Lanzone Valeria

Luberto Laura

Malorni Nicola

Pano Patrizia

Rizzo Giuseppe

Sabella Vincenzo

Scardera Marianna

Scutti Elio

Stoico Ciro

Tersigni Lugia Antignani Giulia Michela

Arnaldino Francesco Paolo

Aufiero Vincenzo

Ciarabellini Gianluca

Cicchillitti Giovanni

Di Cesare Samantha

Fabrizio Gennaro detto Timoteo

Ferrazzano Vincenzo

Gentilucci Patrizia

Marinucci Loredana Nancie Maria

Marrano Massimiliano

Miglietti Vincenzo

Mininno Mariangela Anna

Paduano Gabriella

Palazzo Vincenzo

Panico Francesco

Pinti Costanzo

Pracella Anna Maria

Sale Giuseppe

Sparvieri Valentina

Staniscia Debora

Vaino Mariella

Verini Bruno

Viglione Letizia Maria Balice Nicola Antonio

Barbiero Sabrina

Cannella Giovanni

Centorame Giada

Desiderio Lorenza

Di Cristofaro Filippo

Fusco Giuseppina

Izzo Maria

Magnocavallo Fortunato

Mastrantonio Monica

Monti Anacleto

Morelli Monica

Onza Amelia

Perrotta Paolo

Petrella Gennaro

Pierantonio Emilio

Plescia Armando Giuseppe

Polzella Antonietta

Russi Renato

Schionato Dino Roberto

Spadaccini Antonella

Spezzano Giuseppe Antonio

Valente Ilenia

Valeriani Lorenzo Cristian Baldassarre Giovanni

Capetola Angelo

Casolino Quirino

Ciciola Silvana

De Camillis Domenico

Di Brino Basso detto Antonio

Di Rocco Pietronilla detto Piera

Eremita Pietro

Falcone Angela

Fini Matteo

Forni Fernando

Ierbs Elio

Leopardi Loredana

Manes Sabrina

Marinucci Angiola

Meo Antonella

Miccoli Antonio

Montano Alberto

Paduano Luciano Fioravante

Polzella Elena

Preda Ana Maria

Puia Fabiana

Romanazzi Ruggiero

Vassalli Vittoria Antonetti Valentina

Calandrella Vittorio

Cecchi Paola

Cicchetti Liliana Lucia

Cimini Daniela

D’Ambrosio Anna Giuseppina

D’Astuto Marzia

De Guglielmo Fernanda

De Santis Giulio Cesare

Di Pinto Rossella

Di Tommaso Massimiliano

Fedele Francesco

Mastrangelo Vittorino

Miele Enrico

Morelli Donatella

Mottola Giuseppe

Paranzino Alessandro

Parente Patrizia

Poso Adriano

Rinaldi Francesco Graziano

Vincenzo Russo

Simeone Jessica

Zaami Christian Giovanni

Zitti Claudia Marone Michele

Antonicchia Angela

Ciarniello Annibale

Colaci Rita Lisia

Dall’Ava Diego

De Simone Andrea

Dimauro Rosanna

Fraraccio Bruno

Giglio Michele

Iannacci Oreste

Mascitto Barbara

Monaco Antonella

Nuozzi Pino Luca

Pracella Andrea

Ricciuti Antonietta

Romagnuolo Anna

Sale Elisa

Selvaggio Antonio

Strada Giuseppe

Suaria Maria Morena

Tedesco Nicola

Tuoni Hassen

Travaglini Isabella

Tripoli Francesca

CANDIDATO SINDACO ANGELO SBROCCA

PARTITO DEMOCRATICO

UNIONE MOLISE PER TERMOLI

VOTA PER TE - SBROCCA SINDACO

ITALIA IN COMUNE Scurti Oscar Daniele

Vigilante Manuela

Gallo Giuseppe

Ventresca Michele

Fiardi Francesco

Fiardi Monica

Fortunato Desirèe

Buri Federica

D’Anversa Rossella

Giattini Gileno Silvana

Cinelli Maria

Sciandra Antonio

Mascilongo Marco

Ciarrocchi Gabriella

Saldarelli Maria

Limongi Filomena

Pennetta Marcello

Flauro Teresa

Bagnoli Emilia

Sudano Giuseppe

Giovannelli Domenico

D’Errico Matteo

Cupello Castagno Patrik

De Santis Cristina Maria Chimisso detta Maricetta

Maurizio Santilli

Giletta Glave

Orlando Silvio Mario

Bartollino Nicoletta Emola

Mucciaccio Marco

Brunelli Lilia

Marino Giuseppe detto Pino

Esposito Maria Alessandra

D’Errico Michele Fabrizio

Sabbatinelli Milena

Salerno Luca Roberto

Di Lorenzo Gabriele

Lombardi Anna Lucia

Palmieri Matteo

Di Giandomenico Nello

Bianco Rosanna

Mangiarape Pasquale

Ranaudo Roberto

Esposito Nicola

Di Florio Gabriella Di Tella Giovanni

Di Nucci Maria Luisa

Cicchetti Maurizio

Vitone Antonella

Guidi Giuliano

Critani Nicola

Sfischio Ermanno

Colavita Francesca

Colecchia Antonio

Di Francia Salvatore

Passarelli Alessandro

Del Vasto Maria

Viola Giovanna

Rucci Daniela

De Lena Giuseppe

Cristino Francesco Pio

Astore Maria Teresa

Lanni Maria Teresa

Casolino Andrea

Ciotoli Francesca

Carafa Michele

Cannarsa Eduardo

Greco Rino

Casolino Giovanni De Luca Giorgio

Traino Nino

Zarrilli Antonella

Colombo Luana

Marotta Vito

Padulo Nobile Giovannina

D’Achille Luca

Oriente Mariantonietta

Di Pilla Arturo Gerardo

De Letteriis Giovanni

De Simone Stefano

Giancristofaro Michelina

Melito Michela

Di Lisa Pasquale

Acciaro Silvana

Balmita Ivan

Plescia Giacinto Antonio

Caringella Assunta

CANDIDATO SINDACO NICOLINO (DETTO NICK) DI MICHELE

MOVIMENTO 5STELLE Bovio Antonio

Cambrè Simona

Capecce Andrea Piero

Caruso Basso Silverio

Casolino Domenico Antonio

Celeste Francesco Giuseppe

Colangelo Andrea

Crema Claudio

De Filippis Maria

Decaro Daniela

Esposito Silvana

Grasso Alessandro

Marolla Basso

Marolla Michela

Nuonno Luigina

Orlando Gianfranco

Patuto Marilena

Roberti Silvia

Sciarretta Alvio

Stamerra Ippazio

Trabbia Sonia Nadia

Trizio Angelo

Zara Ezio

Zizzari Vittoria

CANDIDATO SINDACO MARCELLA STUMPO

TERMOLI BENE COMUNE - RETE DELLA SINISTRA Polimene Giuseppe (detto Pino)

Di Lucia Francesco

Fantauzzi Stefania

Manocchio Antonio (detto Antonello)

Pelilli Nicola (detto Hiko)

De Silvio Daniela

Palumbo Rosalba Teresa

Longari Lucia Lidia

Casolino Giovanni

Di Pardo Adele

Benevento Pasquale

Trivelli William

Melom Antonio (detto Black)

Di Santo Leda

Piscitelli Gelsomina

Tagarelli Sabrina

Amoruso Elisa

Martinelli Ciro

Campanelli Gabriella Virginia

Lopez Patricia in Florio

Fierro Massimiliano

Cannarsa Guido

Cerasoli Anna

Cannarsa Basso

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

INSIEME PER ACQUAVIVA

UNITI PER ACQUAVIVA COLLECROCE CANDIDATO SINDACO – CANDIDA GRANDE Neri Michele

Neri Luigi

D’Angelo Angelo

Spadanuda Fabio

Suriani Loris

Staniscia Anna

Pinti Massimo

Spadanuda Alessio

Riccardi Claudio CANDIDATO SINDACO – FRANCESCO TROILO Vetta Enrica Antonella

Tamburro Simona

Piaccia Angela

Vetta Oscar

Blascetta Antonio

Miletti Stefano

Mirco Luca

Maddaloni Antonietta

Papiccio Luca

Spadanuda Lorenzo

COMUNE DI CAMPODIPIETRA

INSIEME PER IL PAESE

UNIONE E PARTECIPAZIONE

FARE FUTURO IDEE PER CAMPODIPIETRA CANDIDATO SINDACO BOSCO MASSIMO CANTI RAFFAELE

SPINA GIUSEPPE

SALVATI ANTONIO

MARTINO DOMENICO

DI PAOLA GIUSEPPE

TRAVAGLINI GABRIELE

RUSSO VITO

PAPAROZZI GIOVANNI CANDIDATO SINDACO EUGENIO ROBERTO PERSICHILLI BATTAGLIA PIETRO

DI BONA FEDERICO

DI CRISTOFARO PASQUALE

D’ANTINO CAROLINA

MANFRA FRANCESCO

MASTROFRANCESCO MARIAROSARIA

VIGLIONE AGOSTINO

VASSALOTTI GIUSEPPE CANDIDATO SINDACO NOTARTOMASO GIUSEPPE MANELLA GIORDANA

SPINA CLAUDIA

VALENTE ALESSANDRA

BASILE AGOSTINO

GIULIANO MICHELE

MATTAROCCHIA ROBERTO

MOFFA ROSARIO

PICCIANO LUCA

RICCITELLI GIUSEPPE

ROSA MASSIMILIANO

COMUNE DI CAMPOMARINO

NUOVA CAMPOMARINO

MOVIMENTO 5STELLE CANDIDATO SINDACO – SILVESTRI PIERO DONATO Altobello Luca

Balante Massimo Antonio

Cariero Carmen in Ventrudo

D’Egidio Michele

Desiderio Francesco

Di Carlo Giuseppe

Panarese Rossella

Pollace Anna

Romano Luigi

Saburro Antonio

Spada Francesco

Tavormina Patrizia in Glave CANDIDATO SINDACO – LUCIANO DE LUCA Colaiacovo Angelo

Saracino Barbara

Bello Davide

Giuliani Davide

Silvestri Elsa

Iacurti Maria

Di Stefano Michele

Savini Guerino (detto Rino)

Di Lallo Silvana

Mascilongo Valerio

Castaldo Vincenzo

COMUNE DI CASTELMAURO

IL FAGGIO

CASTELMAURO NEL CUORE CANDIDATO SINDACO MANES GRAVINA COSTANTINO BOCCARDO PASQUALE

CICCHETTI MARIAGIOVANNA

D’ANGELO SAVINA

LAFRATTA ANTONINO

LOMMA GIOVANNI (GIANNI)

PIETRONIRO VINCENZO

RICCIARDI ANTONIO

STICCA ELIO

TROLIO ANTONIO

TURCO ANNA CANDIDATO SINDACO BOCCARDO FLAVIO D’ANGELO GABRIELE GIUSEPPE

D’ANGELO NINO

D’ANTUONO MANUELA

DIONISIO MAURIZIO

LOMMA COSTANTINO

LOMMA NICOLA ANTONIO

MANCINI CATIA

SCIARRETTA GIANFRANCO

SPADANUDA MICHELE SANDRO

TANCREDI ANGELO ANTONIO

COMUNE DI COLLETORTO

UN FUTURO PER COLLETORTO

INSIEME PER COLLETORTO CANDIDATO SINDACO MELE COSIMO DAMIANO ABRUZZESE ANTONIO

BARONE DANIELE

D’ONOFRIO ANTONIO

GALLICCI ELISA

GENTILE LUISA

MUCCIACCIO MATTEO

NATO SANDRO

NASILLO MICHELE

PAGLIA FRANCO

ZEPPETELLA LUCIA CANDIDATO SINDACO – FRANCO CERRI BARBIERI BENIAMINO

DI ROSA TEODORINO

D’ONOFRIO MARIANNA

GIULIANO PASQUALE

LECCE LORENZO

LEPORE MASSIMO

MUCCIACCIO ROBERTA

PIUNNO MARIO

POZZUTO MARIA FILOMENA

SIMONE FABIOLA

COMUNE DI FERRAZZANO

IDENTITA' E FUTURO

BUONGIORNO FERRAZZANO CANDIDATO SINDACO CERIO ANTONIO ANZINI ANDREA

D’ALESSIO ALESSANDRO

D’AVERSA PAOLO

DE CASTRO GIULIANA

dE RENSIS FEDERICA

DI BIANCO VINCENZO

D’IMPERIO ELEONORA

GISI RAFFAELE

IAPALUCCI DOMENICO (MIMMO)

MONTANARO PASQUALE

SFORZA VINCENZO

VERDE ANTONIETTA (ANTONELLA) CANDIDATA SINDACO BARANELLO MARIA ASSUNTA CASTELLITTO ROSARIO

CERIO MICHELA

CICCHESE ANTONELLA

CICCHESE LUCREZIA

CIOCCA LUIGI

DAMIANO VINCENZO

DI NIRO NATALE (VITTORIO)

LEMBO ANGELOMICHELE

OPPIDO SIMONE

ROTOLETTI LUIGIA

SANZO’ PIETRO

ZOCCOLO FABIO

COMUNE DI MAFALDA

CONDIVIDIAMO MAFALDA

INSIEME PER MAFALDA

PARTITO DEMOCRATICO

PRIMA MAFALDA LIBERA CANDIDATO SINDACO – PIERLUIGI ROSSI Ballerino Gennaro

Cane Orietta

Del Gesso Leo

Fiore Antonella

Frisco Valter

Lamelza Ennio

Matassa Jessica

Salvatore Giovanni

Sforza Antonio

Zocco Mario Antonio CANDIDATO SINDACO – EGIDIO RICCIONI Bruno Osvaldo

Budau Felix Lucian

Colagioia Gabriele

D’Aletto Andrea

Delle Donne Anna Rita

Di Grande Maria Grazia

Di Pietro Sabrina

Detrella Barbara Biagina

Rateni Nicola

Sacchetti Paola CANDIDATO SINDACO – ERMINDO VALENTINI Massimi Pasqualino

Berardi Giuseppe

Canzio Arsenio

Del Nero Lucio

Di Iulio Nicola

Di Neo Antonio Stefano

Di Renzo Catia

Molino Germano

Santomero Antonio

Colagioia Fiorenzo CANDIDATO SINDACO – GIACOMO MATASSA Barattucci Antonio

Barragan Cintia Paola

Colonna Fabio

Dargenio Vincenzo

Finamore Angelo

Manes Carmelina

Mastrangelo Alessandro

Mastrangelo Andrea

Mondano Alessia

Cianci Annamaria

COMUNE DI MONTECILFONE

MONTECILFONE NEL CUORE

INSIEME PER MONTECILFONE CANDIDATO SINDACO PALLOTTA FRANCO CINGOLANI ENRICO

COLONNA IOLANDA

DESIDERIO GIULIANO

FORCIONE ANTONIO

LEONE ANTONIETTA

PERSICHITTI UGO (UGO)

SANTINI MARIA ASSUNTA

SANTORO FEDELA (LELLA)

VASILE ANGELA

VOLPE ASSUNTA CANDIDATO SINDACO MANES GIORGIO MANES ANTONIETTA

DE LUCA ELIANA

SFORZA ANTONIO

CATERINA VINCENZO

MANES NICOLINO

SCARPONE CARLO

BARBATO ENZO

DI ROSA AMERIGO

GISSI MATTEO

DESIDERIO DOMENICO

COMUNE DI ROTELLO

ROTELLO PAESE IN COMUNE

PROGETTO COMUNE CANDIDATO SINDACO – MARIA ANTONIETTA CAMPOLIETI Calenda Barbara

Castelli Giuseppe

Lemme Michele

D’Angelo Gabriele

Bruno D’Aulisa

Ianiri Paolo Emilio

Pangia Guido CANDIDATO SINDACO – MICHELINO MINIELLO Marmorini Massimo

Palmieri Alessio

Vizzarri Domenico

Riccitelli Carmelina

Salvatore Sarni Emilio

Gisella Perrino

Ruccolo Gennaro

Giannone Donato Carlo Amedeo

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

LISTA COMUNALE SAN GIULIANO DI PUGLIA

TU...PROTAGONISTA CANDIDATO SINDACO – RIGGIO CARMELO Mascia Nunzia Maria

Ferrucci Rossana

Nardelli Nicola

Castelli Mario

Picanza Riccardo

Di Renzo Giuseppe

Giuseppe Sebastiano CANDIDATO SINDACO FERRANTE GIUSEPPE DI STEFANO GABRIELLA

LAFRATTA MARGHERITA

DI ROSA MARIA

GIANFELICE CONCETTA

CALZOLARO LUIGI

PATAVINO ANTONIO

PASQUALE ANTONIO

VACCARO GENNARO

CIRINELLI FELICE ANTONIO

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS



UNIONE PER SAN MARTINO

SAN MARTINO LIBERA CANDIDATO SINDACO – FILOMENA SARACINO Facciolla Vittorio

Michele D’Alesio

Di Domenico Maurizio

Di Iorio Angela

Evangelista Concetta (detta Tina)

Montanaro Silvio

Di Bello Gianfranco

Evangelista Pasquale

De Simone Concetta

Ariemma Salvatore

De Santis Maria

Totaro Giuseppe CANDIDATO SINDACO – GIOVANNI DI MATTEO Boccardi Giuseppe

D’Abate Nicola

D’Adderio Tiziana

D’Alessandro Nicola Alberto

D’Antono Anna

Di Lillo Antonella

Di Mascio Gianluca

Macro Nicola

Mancino Paolo

Mazzocchetti Giuseppe

Verlengia Nicola

Zio Antonio

COMUNE DI TAVENNA

TAVENNA NEL CUORE – INSIEME PER CONTINUARE

INSIEME PER TAVENNA – PAOLO CIRULLI SINDACO CANDIDATO SINDACO – SIMONE SPADANUDA Mancini Nicola

Nuozzi Cassandra

Del Gesso Massimo

Nuozzi Francesco Luca

Soriano Daniele

Cianfagna Ilenia

Barisciano Laurenzo

Lamelza Calviti Primo

Zara Irene

Colaneri Francesca CANDIDATO SINDACO – PAOLO CIRULLI Cianci Laia

D’Aloisio Massimo

Del Gesso Leonardo

Lamelza Giuseppe

Lemme Cristina

Nuozzi Claudio

Mastronardi Federica

Muretto Annarita

Ricci Franca

Vizzarri Massimo

COMUNE DI CASACALENDA

KALENA PLENUM

IDEE, IMPEGNO, COMPETENZA PER CASACALENDA CANDIDATO SINDACO LALLITTO SABRINA BOCCARDI ANTONIO

BUCCIGROSSI FORTUNATO

CORSI ANTONIO

D’AMBROSIO VINCENZO

DI TOTA GIUSEPPE

GALLETTA BIAGIO

MASELLI MICHELE

MELFI DEMELZA

TOZZI PIERO CANDIDATO SINDACO MARCO GAGLIARDI BIELLO MICHELANGELO

CAVAIOLA STEFANIA

D’AMICO LUCIA

DI LALLA MARIO

DI TULLIO PAOLA

FIORE GIUSEPPE

LALLITTO NICOLINO

NAVARRA GIOVANNI

TARTAGLIA ANTONELLA GIUSEPPINA

COMUNE DI COLLE D’ANCHISE

CON VOI PER COLLE D'ANCHISE

VIVERE COLLE D'ANCHISE CANDIDATO SINDACO DI PAOLA CARLETTO DI CAMILLO ALVIERO

DI PAOLA DANILO

BERNARDO ANNA

DI RIENZO MICHELE

BERNARDO SERGIO

ORLANDO DANIELE

SPINA MICHELE

DI GREGORIO ALESSIA

D’ANGELO CLARA

VITANGELO AMALIA (detta Lia) CANDIDATO SINDACO SPINA RODOLFO D’ANGELO SERENA

LUCARELLI MICHELE

LUCARELLI DAVIDE

LUCARELLI MARCO

BERNARDO SANDRINO

DI BIASE LUCIA

SPINA ANTONIO

DI STELLA ANTONIO

DI RIENZO FRANCESCO

D’ANGELO SILVANA

COMUNE DI LUCITO

PER LUCITO TRASPARENZA, ONESTÁ, INNOVAZIONE

UNITI PER LUCITO CANDIDATO SINDACO MARASCA GIOVANNI CANNITO LUCIO

D’ABRAMO FAUSTO

DE MARINIS FABIOLA

DI MARIO CAMILLA

FRANCESCHINI TIZIANA

IANNIRUBERTO NICHOLAS

PIZZUTO ERSILIA

STINZIANI MELANIA CANDIDATO SINDACO FRANCESCHINI ELIO BOCCARDO MARCELLA

CIAFARDINI NICOLETTA

CONTINILLO NICOLINO

DE LEO EMILIO

MINICUCCI PASQUALE

PERAZZELLI FRANCA

PESCI GIOVANNI

COMUNE DI PETRELLA

IL MELOGRANO

PETRELLA MIA

INSIEME PER PETRELLA CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO AMOROSO CAMINO NOEMI

CANNAVINA GIUSEPPE

DI LALLO MASSIMO

GAROFALO FABIO

MAGGIORELLI DANIELA

MOTTILLO CRISTINA

MARASCA NICOLA

PRISCO MARIA CARMELA

ROBERTUCCI PAOLA

VARGIU MARIA FERNANDA CANDIDATO SINDACO DI LISIO FULVIO MARINELLI FRANCESCO

GAROFALO ROSARIO

DI NARDO LINA

TAMBURRELLO CINZIA

BERGHELLA MASSIMO

DI MEO MARIO

DI STEFANO NICOLA

FRACASSI ALESSANDRA

DI PILATO LUCA

MACCIOLA VINCENZO CANDIDATO SINDACO MASSIMO DI MONACO

SAVINO CATERINA

MOFFA GABRIELLA

DI LALLO CARMELA

SIMONCINI FABIOLA

MOFFA MAURO

ANTONELLI MICHELE

VITTORIO COMMATTEO

PETTOFREZZA VITTORIA

COMUNE DI RIPALIMOSANI

RIPARTIAMO

NOI PER RIPA CANDIDATO SINDACO GIAMPAOLO MARCO CALISTA FRANCO

CRISTOFARO CRISTIAN

D’AMBROSIO MARIA ERNESTINA

DI CILLO DANIELA

DI NIRO BARBARA

LEONE MANUELA

PALLADINO MARIA CRISTINA

PIANO ANGELO

SABETTA DAVIDE

TRIVISONNO ANNAMARIA CANDIDATO SINDACO MINIELLO ANTONIETTA STRAZZERI ANSELMO

VITANTONIO LUCIANO

ANGIOLINI ALESSANDRO

LOTTO LAURA

CRISTOFARO EMANUELA

TIRABASSO DEVIS

RIEFOLI ANTONIETTA

SOLLAZZO NICOLA

PALERMO LILIANA

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO

BENE COMUNE

SIAMO SAN GIOVANNI IN GALDO CANDIDATO SINDACO CREDICO DOMENICO GRAZIANO ANNA

MAGRI NICOLA

PRESUTTI ENZO

GEREMIA PIETRO

CIARLILLO VANESSA

ZAMPINO ANNAMARIA

DANIELE LUCIA ANGELA

MIOZZI CARMENZO

DI BONA GERARDO

DI CARLO TERESA CANDIDATO SINDACO FIORILLI EUGENIO DI DONATO CARMINE

DEL VECCHIO GIANCARLO

MARTINO EDVIGE

CORSI BRUNO

GEREMIA MARIANGELA

DI DONATO GIOVANNI

PALLANTE ANGELO

DEL ZINGARO TONIO

ROCHDI FARID

DI MARIA ANTONIO

COMUNE DI SAN POLO MATESE

SAN POLO MATESE NEL CUORE

SAN POLO TRADIZIONE E RINNOVAMENTO CANDIDATO SINDACO TONINO SPINA GIANFAGNA ALDO

GENTILE PIERLUIGI

D’EGIDIO ANNA

LOMBARDI ANTONELLA

LUISI GIUSEPPE

D’EGIDIO ARMANDINO

PRIORIELLO DOMENICO

RICO GIUSEPPE

PIETROIACOVO SANDRO

PILLA GIUSEPPE CANDIDATO SINDACO SANTILLO GIUSEPPE POMPEO DI SANTO PIERO

ESPOSITO MARIA ROSANA

CONCORDIA SIMONE

CANZONA MASSIMILIANO MARIA

SANTORO ANNA

CORELLA BRUNO

GALUPPO FRANCA

SANTORO ANTONIO

DIAMENTE ANTONIO

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

INSIEME PER SANTA CROCE

PATTO DEMOCRATICO PER SANTA CROCE (LISTA ESCLUSA)

SANTA CROCE RINASCE (LISTA ESCLUSA) CANDIDATO SINDACO FLORIO ALBERTO IANTOMASI MICHELE

GIANFELICE GIOVANNI

ROSATI GIACOMO

REA EMANUELA

PETRUCCELLI GIULIANA

COLOMBO GIOVANNA

MASCIA ANGELO

ROSATI VINCENZO

PILLA ANTONELLO

MINOTTI ANTONIO

VIDETTI PASQUALE

DI TOMMASO PIERLUIGI CANDIDATO SINDACO DONATO D’AMBROSIO ALFIERI VINCENZO

COLOMBO FLAVIO

DI STEFANO MARIAROSARIA

DURANTE FLAVIANO

FLORIO MARIA

LIBERATORE FEDERICO

MANCINI TERESA

MASTRANGELO DIODATO

ROSATI MARCO

ROSATI MICHELE

VITULLI PASQUALE CANDIDATO SINDACO PETRUCCELLI ANTONIO MARIANO MARINO

PETRUCCELLI PASQUALE

PETRUCCELLI LUCIANO

PETRUCCELLI FRANCHINO

PETRUCCELLI GIUSEPPE

ZEFFIRO ANGIOLINA

MORGANTE MASSIMO

COLUCCI WALTER

CIAVARELLA ALDO

COMUNE DI SPINETE

NUOVA PROSPETTIVA SPINETE

VIVERE SPINETE CANDIDATO SINDACO DI IORIO MICHELE ALBANESE FELICE

ALBANESE PATRIZIA

BAUTTO PAOLO

DAMIANO GIANFRANCO

DI IORIO ANGELINA

DI IORIO ERIKA

DI SISTO ASSUNTA

DOGANIERI BIAGINO

IACOVANTUONO GIOVANNI

ROMANO ANDREA CANDIDATO SINDACO IANNONE ANDREA ANTONECCHIA ANTONIO

CACCAVELLI GIOVANNA

COLANTUONO PASQUALE (detto Filippo)

DAMIANO FRANCESCO

DI CIERO ELIO

COLANTUONO MIRKO

RUSSO CHIARA

SALVATORE DONATO

SALVATORE GIOVANNI

SPINA NICOLINO

COMUNE DI CASTROPIGNANO

INSIEME PER CASTROPIGNANO

UNITI CASTROPIGANO CANDIDATO SINDACO BRUNETTI MARGHERITA GARGARO ANTONIO

PETTI CARMINE

IORIO DARIO

CIOLFI NICOLINA

PALMIERI MARIALIBERA

PANUNTO DONATO

MEFFE NUNZIO

LONARDELLI CHIARA

SANTORO ILARIA

MENGIA MASSIMILIANO CANDIDATO SINDACO SCAPILLATI NICOLA CAMPOSARCONE ERIKA

COPPOLA ANNALISA

DI MARIO FABIO

IAPAOLO LUSTRINO SANTINO

IORIO ANDREA

LUCIANI FABIOLA

MACORETTA ANTONIO

PAOLONE DOMENICANTONIO

PIZZACALLA RAFFAELE

SARDELLA GIOVANNI

COMUNE DI FOSSALTO

PER IL FUTURO DI FOSSALTO

FOSSALTO – CIVICA CANDIDATO SINDACO NONNO SAVERIO BAGNOLI AURELIO

CIARLARIELLO MICHELE

BAGNOLI LUCA

COLANGELO LUDOVICA

D’ALESSANDRO ANTONIO

FUSARO NICOLA

MORCONE ALESSANDRO

CORNACCHIONE ANTONELLA

PASSARO GIANFRANCO

RUSSO MASSIMO CANDIDATO SINDACO NICOLA CIARMELA CARRELLI RITA

CICCARELLA MIRCO

COLANGELO MICHELE

FIERRO NICOLA

PIEDIMONTE COSTANTINO

PIRROCCO ENZO

SALIOLA MARCO

SANTORO MATTEO

TULLO PIETRO

VERGALITO IVAN

COMUNE DI GAMBATESA

GAMBATESA PARTECIPA

LA ROTTA GIUSTA PER GAMBATESA CANDIDATO SINDACO CARMELINA GENOVESE GIUSI DEL ZINGARO

SALVATORE CONCETTINI

MARIA ANTONIETTA VENDITTI

PASQUALE ABIUSO

TOMMASO CORVINO

CHIARA DI IELSI

PRIMIANO GENOVESE

MARCO ABIUSO

ANTONIETTA SCOCCA

PASQUALE CURIALE CANDIDATO SINDACO EMILIO VENDITTI ANTONIO DI MARIA

ANTONIETTA AITELLA

ELIA DI MARIA

GIUSEPPINA GIANTOMASI

SALVATORE ANTONIO MOLINARO

GIOVANNI DI RENZO

ALESSANDRO DI IORIO

ANGELO TIRRO

FERDINANDO DI MARIA

MARIANO DIASIO

COMUNE DI GILDONE

DEMOCRAZIA E TRASPARENZA

RINASCITA GILDONESE CANDIDATO SINDACO VECCHIULLO NICOLA SAVINO ANTONELLO

MANDATO GIOVANNI

LUCIANO MICHELE

TESTA SANTINO

NATILLI MARILENA

IAFANTI FILIPPO

PETRELLA GIUSEPPE

TESTA PIETRO

DEL BALSO ANTONINO PIO

DI LILLO GIUSEPPE CANDIDATO SINDACO DEL BALSO GIOVANNI COPERCHIONE CARMINE

D’ELIA DOMENICO

DI MOIA GIOVANNA

DI LILLO NICOLA

FARINACCIO SABINO

MATTEO CONCETTA DANIELA

ROCCO ROBERTA

SANTOPUOLI FRANCESCO

TOTARELLA FRANCO SALVATORE

ZAPPONE VINCENZA

COMUNE DI MONACILIONI

CONTINUIAMO A CRESCERE …… INSIEME PER MONACILIONI

PER MONACILIONI CANDIDATO SINDACO TURRO MICHELE D’AMICO SALVATORE

PIETRACATELLA SILVANA

CICOTELLI NICOLA

CIARDIELLO VITTORIO

PESCE ANDREA

ESPOSITO PIETRO

SASSANO SALVATORE CANDIDATO SINDACO ANTONIO DI MARZIO DAMIANO ANTONIO

DI BUONO GIUSEPPE

MAZZACAPPA SALVATORE

IANIRI MASSIMO

PIETRACATELLA TONY

COROMANO MICHELE

BOZZA FRANCESCA

COMUNE DI RICCIA

RICCIA BENE IN COMUNE



MOVIMENTO 5 STELLE

RICCI@ RINASCE CANDIDATO SINDACO PIETRO TESTA COROMANO LUCA

D’ELIA MICHELE

DI CRISCIO DALILA

DI CRISCIO UGO

DI DOMENICO ANTONELLA

DI IORIO LUCIA

FANELLI GIUSEPPINA DETTA PINA

MANCINI ANTONELLA

MIGNOGNA SARA

PANICHELLA DOMENICO DETTO GIANDOMENICO

SANTORIELLO ANTONIO ENRICO DETTO TONINO

TRONCA MICHELE CANDIDATO SINDACO MOFFA NICOLA BOZZA ANNAMARIA

CICCOTELLI MONICA

DI CICCIO FILOMENA

DI IORIO MARIA

DI IORIO NICOLA

DI MARIA ANTONIO NATALE

MIGNOGNA FABIO

MIGNOGNA SALVATORE

PANICHELLA MARIACARMELA

PANACCIULLI GENNARO ANTONIO

PERINO LUCIA

REALE MARCO CANDIDATO SINDACO: MIGNOGNA PIETRO

PERSI MARGARET

TRONCA LAURA

SASSANI ORAZIO

DE PAOLA LUIGI

FERRAIUOLO SAMUELE

IACOVONE ILENIA PALMA

SPINA MARIA

DEL ZINGARO MARCO

MENANNO GIUSEPPE NAZZARENO

MORRONE MARCO

CICCAGLIONE ALFONSO

CIPOLLA GIUSEPPE (detto Nazareno) CANDIDATO SINDACO MICHELE DI DOMENICO AMORE SIMONA

COROMANO SILVANO

DI DOMENICO CARMELA

DI IORIO ANTONIO DETTO TONINO

MIGNOGNA MARIA CARMELA

MOFFA ANGELA

MOFFA NICOLA

MORRONE DAVIDE

NAPOLETANO MICHELE FRANCO

NOTARTOMASO TONY

SANTOPOLI LUCIA DETTA LUCIANA

TESTA GIOVANNI

COMUNE DI SANT’ANGELO LIMOSANO

VIVERE

UNIONE DEMOCRATICA CANDIDATO SINDACO CIARALLO WILLIAM MARONE GIANLUCA

MERENDA GIANLUCA

DI PAOLO FEDERICA

GIANSERRA GIANFRANCESCO

FOLIGNO GIANNA

CASERIO RINA

MINOTTI VINCENZO

MASSERANI MIRKO

CASERIO PIERLUIGI

DI PAOLO EMANUELE CANDIDATO SINDACO D’ELIA FAZIO FOLIGNO DOMENICO

D’ELIA FRANCESCO

CAROSIELLO LORELLA

VENDITTI MAURO

D’ADDARIO JHON

GRECO PASQUALINO

MICCIO NILIA

MARONE NICOLA

D’ELIA ANTONIO

MINOTTI MARINO

COMUNE DI SANT’ELIA PIANISI

UNITI PER CAMBIARE

FARE COMUNE - INNOVAZIONE NELLA COMUNITÀ CANDIDATO SINDACO FAIELLA BIAGIO DI IULIO ANDREA

MARTINO SALVATORE

FALCONE IVANA

PETTIGROSSO RAFFAELE

REALE MARIA SAVERIA

STELLA DIANA

STELLA MENA

TARTAGLIA ANGELA CANDIDATO SINDACO STEFANO MARTINO COLAIANNI GIUSEPPE

COLUCCI MICHELE

FALCONE ADELINA

IAMARTINO ALESSANDRO

LARICCIA GIOVANNI

MARTINO FRANCESCA PIA

MORRONE FERDINANDO

PILONE ANNAMARIA

RUSSO ANTONIO

SCIANNAMÈ LEONARDO

COMUNE DI TRIVENTO

MOVIMENTO CINQUE STELLE

TRIVENTO RIPARTE

FUTURO TRIVENTO

TRIVENTO NEL CUORE CANDIDATO SINDACO CIVICO VALERIA MISERERE PIERPAOLO

FOCHITTO PASQUALINO

SCARANO NICOLINO

FABBROCINO ANDREA

STINZIANI GIOVANNI

DI CLAUDIO GIUSEPPE

DI CLAUDIO TIZIANO

PAVONE CLAUDIO

GIANSERRA NICOLA

DONATONE SAMANTA

PLAZZI ANTONINO CANDIDATO SINDACO CORALLO PASQUALE DONATONE PATRICK

FELICE NAZARIO

FLORIO GABRIELE

LOMASTRO ANGELO

DONATELLO MASTROIACOVO

MASTROSTEFANO MANUELA

MINICHILLI NICOLA

ANGELICA NICODEMO

SCARANO DIEGO

SCARANO LORENA

STINZIANI SANDRA (detta Alessandra)

VASILE ANGELO CANDIDATO SINDACO PAVONE LUIGI CIVICO FRANCESCA

DI FILIPPO BAMBINA

LANDI LEONARDO

MARZINI PIETRO

NICODEMO JUSY

SCARANO DIEGO

SCARANO FEDERICA

SERRICCHIO CRISTIAN

TORRISI MARIANTONIETTA CANDIDATO SINDACO MAZZEI GIANFRANCO CAROSELLA SANDRO

CIAFARDINI GIUSEPPE

CIVITA MASSIMO

FIERRO PIERLUIGI

GRIGUOLI GIUSEPPE

GRIGUOLI MICHELE

MASTROIACOVO ERSILIO

MAZZEI MARIO

STINZIANI GIANNI

STINZIANI RAFFAELE (detto la vipera)

VASILE LIVIA

COMUNE DI TUFARA

TUFARA DI TUTTI

TUFARA SIAMO NOI

LA VIA GIUSTA CANDIDATO SINDACO MICHELE RUO GIUSEPPE FAIOLI

GIANPIERO FARNESE

MATTEO IACONIANNI (detto Celestino)

ROSANNA IAROSSI

ANTONIO MASTRODOMENICO

LORIS ITALO MIGNOGNA

ROBERTO PETRONE

GIORGIO PICCIRILLO

ANIBELKIS ALTAGRACIA PICHARDO (detta Altagrazia)

ANTONIO SCOCCOLA (detto Cicco) CANDIDATO SINDACO GIAN ANTONIO PALMIERI SARA BOCCAMAZZO

GIOVANNI BUCIARDINI

ANTONIO SANTONE

SALVATORE SANTONE

ANDREA SANTO

MARIANO MENCO

MARISA BARREA

DOMENICO PATITO

ANTONIO ANTONELLI CANDIDATO SINDACO GIANNI DI IORIO GIOVANNI BARREA

DOMENICO CONSIGLIO

LUIGI IALONARDI

MASSIMO LECCESE

ANTONIO PETRONE

PINA PETRONE

GIUSEPPE RECCHIA

NICOLA RECCHIA

GIANDOMENICO SANTONE

MICHELE SANTONE

LISTE E CANDIDATI NEI 22 COMUNI IN PROVINCIA DI ISERNIA:

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

UNITI PER BELMONTE

LA TORRE CANDIDATO SINDACO MASTROSTEFANO DALIO BORRELLI ERRICO

DI FILIPPO GERMANO

DI GENNARO GIOVANNI

DI TIELLO MIKE

GAVOTO GIUSEPPE

SILVESTRI CESARE CANDIDATO SINDACO DI PRIMIO ANITA PAGLIONE WALTER

CATALANO FRANCO

DI CARLO MARISA RICCI GIOVANNI

DI PRIMIO MICHELE

NIBBIO EMANUELE

SCOPPA ADELE

MASCIOTRA NICOLA

DI IORIO GOFFREDO

COMUNE DI CAROVILLI

PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE

CAROVILLI PAESE MIO CANDIDATO SINDACO CONTI ANTONIO ANTONUCCI PAOLO

CERULLI SANDRO

DI DOMENICO SANDRA FILOMENA

IACOVONE AGNESE

IACOVONE JENNY

MARRA SILVIA

NUOSCI SIMONE

RICCHIUTI ANTONIO

TESTA ANTONINO DETTO TEX

VENEZIALE VINCENZINO CANDIDATO SINDACO BERARDI VINCENZO CARANO STEFANIA

CONTI ALESSIO

ROSSI ALESSIO

DI FRANGIA NICOLA

SCARPITTI LUCIANO

ROSSI CRISTIANO

SFERRA CAMILLA

SFERRA DIEGO

FALASCA EUGENIO

SANTINI GERARDO

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

PAESE FUTURO –SVILUPPO SOSTENIBILE

IL MONDO CHE VORREI CANDIDATO SINDACO GENTILE LINO NICOLA CENCI CLAUDIO

DI SALVO MARIO

DI TULLIO DONATO PASQUALE

GENTILE ALESSIO

GENTILE REMO

LEONE DANIELE

MOSESSO ANGELA

MOSESSO CARMINE VALENTINO

MOSESSO MARIA LUISA CANDIDATO SINDACO MASTROLILLO CARMINE DIANA SEBASTIANO

DI LUCENTE LUIGI

DI SALVO ANTONIO

DI TULLIO FELICE

FALCIONE RUGGIERO

GENTILE ENZA LIDIA

SCOCCHERA VALENTINA

COMUNE DI CASTELPETROSO

UNITI PER CASTELPETROSO

TRASPARENZA E INNOVAZIONE PER CASTELPETROSO CANDIDATO SINDACO CIFELLI NICOLA GIANCOLA MARCO

VALENTINO SIMONE

CICERONE ANGELA

GIANCOLA GIULIANA

UCCIFERRI CARMELINA

PANICCIA ALESSIO

FORTE SERGIO CANDIDATO SINDACO TAMBURRI MICHELA ARMENTI ANGELO

BIONDI FIORE

DI MARZO SANDRO

D’UVA FABIO

FARRO ANGELINA

FERRARA CORRADO

NOTTE STEFANO

RICCI FAUSTO

VACCA NICOLA

VACCA PAOLO

COMUNE DI CASTELVERRINO

DEMOCRAZIA LIBERTÀ ONESTÀ PER CASTELVERRINO

CASTELVERRINO UNITO

INSIEME PER IL FUTURO CANDIDATO SINDACO MISISCHIA MAURIZIO BAGNOLI FELICIANTONIO

MASTROMONACO ANTONIO

DI PIETRO SERGIO

FABRIZIO VALENTINA

RICCI ANTONIO

DI PIETRO CHIARA

MISISCHIA PIETRINO

MARINELLI ANTONIO

FERRELLI CONCENZIO

PERRELLA RENATO CANDIDATO SINDACO PANNUNZIO CHRISTIAN FABIANI VINCENZO

MARIANI PAOLO

MARSELLA GIUSEPPE

MECCIA GINO

MECCIA VITALE

PANNUNZIO ANTONIO

PANNUNZIO LUCREZIA

RICCI PASQUALINA

SFORZA ENNIO

ZARLENGA ADELMO CANDIDATO SINDACO PANNUNZIO MINO LUNGE LIDIA LUCJA

MARCIANO VINCENZO

MARSELLA MASSIMILIANO

MECCIA MASSIMO

PANNUNZIO ANTHONY

VITALE GIUSEPPE

RICCI ROBERTO

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

FINALMENTE CERRO

LA QUERCIA (LISTA NON RESIDENTI) CANDIDATO SINDACO DI IANNI REMO DI CIUCCIO ANTONIO

MAZZOCCO RAFFAELE

CAPPELLO SARA

PAOLONE LUCIO GABRIEL

LEMME ANTONIO

COLICCHIO NICOLINO

MANCINI ANTONIO

COLICCHIO NICO

CIMINO DONATELLA CANDIDATO SINDACO D’AGOSTINO LUCA FRABOTTA MICHELE

D’AGUANNO GABRIELE

CANALE TOMMASO

D’AGOSTINO DANIELE

BUCCI GILDA VANESSA

PERROTTA RAFFAELE

BUCCI ANNA

MARTINO ANTONIO RAFFAELE

ARGENTIERI LUDOVICO

COMUNE DI FILIGNANO

PER FILIGNANO

LIBERAMENTE CANDIDATO SINDACO COIA LORENZO OLIVERI DEL CASTELLO GIULIO

DI MEO DANIELE

IONITA ALINA

LANGIANO CARLO

FLORIMONDO PALMA

PACITTI PIER LUIGI

VERRECCHIA ALBERTO

ROSSI ROSANNA MARIA CANDIDATO SINDACO COCOZZA FEDERICA VERRECCHIA MARTA

CASTRATARO ROBERTA

DI TANNA SABINA

DI MEO GUIDO

CASETTI SIMONE

CAPALDI STEFANO

PACITTI CARLO

RIGHINI FERDINANDO

MARTINO MARCELLO

COMUNE DI FORNELLI

CRESCERE LIBERI

UNITI SI PUÒ CANDIDATO SINDACO TEDESCHI GIOVANNI ANGIOLILLI FERNANDO

BUCCI FRANCESCA

DI CARLO FEDERICO

IONATA GIOVANNI (detto Gianni)

LANCELLOTTA RAFFAELLA

MAZZOCCO STEPHANE

PETRARCA GIOVANNI

PETRARCA MAURO

UCCI PIETRO

VENEZIALE LUCIA CANDIDATO SINDACO PILLA EMILIO COLETTA FERNANDO

GALLOTTA FRANCO

LEVA DANILO

IONATA AURELIO

DI GIACOMO BENITO

LANCELLOTTA DOMENICO

OTTAVIANO ANTONIO

PETRARCA DIEGO

SANTILLI ANTONIETTA

TEDESCHI MARIO

COMUNE DI FROSOLONE

FROSOLONE NEL CUORE

FACCIAMO FUTURO

RINASCERE CANDIDATO SINDACO TRILLO MAURIZIO AMORUSO ALESSANDRA

BIANCHI MARIA ROBERTA

CASTAGNA STEFANO

COLACIELLO VINCENZO

DE LUCA LUCIANO

COLANTUONO CARMINA (DETTA CARMELINA)

DELLA POSTA MARIA MICHELA

DI CARLO IMMACOLATA

GABRIELE GIANCARLO

MESSERE GIUSEPPINA

PALLANTE LUCA

PAOLUCCI LEONARDO CANDIDATO SINDACO COLARUSSO GIUSEPPINA CARDEGNA GIOVANNI

CARRINO CRISTOFARO

COLACIELLO GIUEPPINA

COLAVECCHIO FILIPPO

DI BIASE DANIELA

FAZIOLI DOMENICO

FRARICCIO FELICE

IANIERO DONATO

PAOLUCCI BARTOLOMEO

PISCITELLI VITTORIO

GIUSEPPINA PRIOLETTA

ELISA ZAMPINI CANDIDATO SINDACO FELICE IANIRO NICOLA DI BIASE

SERENA CASTELLI

CARMINE DE CRISTOFARO

DONATO DE RENZIS

GIUSEPPE DI NEZZA

LUCA FIANI

FRANCO IANIRO

ALFONSO PRIOLETTA

FRANCESCO PRIOLETTA

ROSALBINA TARTAGLIA

CONCETTA VACCA

GIUSEPPE PALANGIO

COMUNE DI LONGANO

LONGANO MIGLIORE

LONGANO NEL CUORE

PER LONGANO CANDIDATO SINDACO SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO CANCELLIERE ANNA

CANCELLIERE ROCCO

DEL RICCIO FRANCO

DI FRANCESCO ANTIMO

FIOCCA FAUSTO SABATINO

GATTA ANTONELLA

MARINELLI LUIGI

MONACO ANGELO

VENEZIALE CARLO

VENEZIALE DOMENICOANTONIO EMILIO CANDIDATO SINDACO CAPECE PASQUALE BERARDI DIANA

CORBO LUIGI

DI NICOLA GIUSEPPE

DI NOFA ANGELO

DI NOFA ISABELLA

DONIA MANUEL

FIOCCA AMERICO

CARMINE GATTA

ENRICO ALESSANDRO CANDIDATO SINDACO CARANCI KATIA CARANCI ANTONIO

CARANCI IRENE

CARANCI MAURA

CONTESTABILE SARA

DITRI ANTONIO

DI FRANCESCO ANTONIO

DI PASQUALE MONICA

FARDELLA RAIMONDO DOMENICO

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA

OBIETTIVO COMUNE PER MACCHIA CANDIDATO SINDACO MARTINO GIOVANNI BELLANO ANDREA

BRUNO DANIELA

DEL RICCIO LEONARDO

DI PASQUALE DIEGO MARIA

FARDONE DARIO

FABIO IANNUCCI

MICHELE MARIANI

MARIA ANTONIETTA MELORO

ALESSIO RICCI

LUCA SILVESTRI

COMUNE DI MACCHIAGODENA

CUSTODIRE E COSTRUIRE

RIPARTIRE INSIEME CANDIDATO SINDACO CICCONE FELICE BARILE DOMENICO PAOLO

BARILE GIOVANNI

CICCONE BENITO

CICCONE GIANNA

DE CESARE DOMENICA

MIDEA DONATELLA

NOTTE GIUSEPPE

RUSCITTO LUCIANA

TERRIGNO RENATO CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO BARILE

DONATO TERRIACA

AGATA MIDEA

NICOLA NOTTE (tipografo)

NICOLA NOTTE

CRISTIAN DEL PAGGIO

DAVIDE PISANO

DONATO D’ITRI

SONIA CARILE

NICOLA MANOCCHIO

VALERIO PINELLI

COMUNE DI MIRANDA

ALTERNATIVA

INSIEME PER MIRANDA CANDIDATO SINDACO COLAIANNI DANIEL TORTOLA MARIAGRAZIA

FERRANTE NIKI

PATRIARCA ANGELA

MAZZUTO MARIASSUNTA

VALERIO GIUSEPPE

PIZZI SERGIO

PALLOTTA TAMAGNINO

NARDUCCI FAUSTO

DE BENEDICTIS VERONICA

PIZZI MARIANTONIETTA CANDIDATO SINDACO FERRANTE MARCO PIZZI MARIA

MARZANO FABRIZIO

MAITINO ANGELO

APOLLONIO LINA

MARZANO GIANPIERO

GUGLIELMI RAFFAELE

CIFOLELLI LUCIA ANNAMARIA

BELMONTE ALBERTO

PATRIARCA ENZO

TORTOLA PAOLA

COMUNE DI MONTERODUNI

PROGETTO PAESE

IL CORAGGIO DI CAMBIARE CANDIDATO SINDACO CUSTODE RUSSO FARALLI FRANCESCO

DELLI CARPINI LUCA

MAIOLA ANGELICA

RAGO GIUSEPPE

ZAMPOGNA MARCO

DE LUCIA ALFONSO

RUSSO CONCETTA

SCIOLI FEDERICO

ZULLO CAMILLO

FOGLIETTA ANNA MARIA CANDIDATO SINDACO ALTOBELLI NICOLA CRISTINZIO MICHELE

FERRETTI MICHELE

PACIFICO VINCENZO

PIZZI ADELE

RUSSO DOMENICO

RUSSO MARILENA

TURCINOVIC WILLIAM

VOLPE VALERIO

COMUNE DI PESCOPENNATARO

GLI AMICI DI PESCOPENNATARO

UNITI CON L’ABETE CANDIDATO SINDACO MARCHETTI LUCREZIA CERRONE ALESSIA

ESPOSITO GIUSEPPE

LUONGO DOMENICO

FILIPPETTI ANTONIO

PETESCIA GIACOMO

RANIERI ALBERTO

ZULLO MARCO CANDIDATO SINDACO CARFAGNA CARMEN ANTENUCCI LUCIO GINO

CARFAGNA GIACINTO

DI IORIO ANTONIO

FERRARA FORTUNA

FORGIONE SABATINO

MARGIOTTA VINCENZO

SCIULLI POMPILIO

TERRERI SIMONE

COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE

PETTORANELLO PER LA PACE

PER PETTORANELLO CANDIDATO SINDACO NINI ANDREA TAMASI LEANDRO

CIFELLI VITTORINO

LORENZO NINI MICHELE

TOTO MARCELLO

PROCACCINI LETIZIA

CARNEVALE ALBERTO

CIFELLI VITTORIO GERARDO

ANTENUCCI ANTONINO

PROCACCINI JACOPO CANDIDATO SINDACO ROSSI ANTONIO TOTO FABIO

LABELLA DANIELE

BERARDINELLI DANIELE

ROSSI GIORDANO

VENDITTI ROSINA

COLUCCI STEFANIA

CERASUOLO NICOLA

GENTILE ANTONIO

COMUNE DI PIETRABBONDANTE

INSIEME - PENSARE, RIFLETTERE, REALIZZARE

UNITI PER PIETRABBONDANTE CANDIDATO SINDACO DI PASQUO ANTONIO BATTAGLIA CARMINE

CASCIANO CLAUDINO

CIARLONE FRANCO

DI IACOVO RINO

DI IORIO ALBERICO DETTO FERNANDO

DI IORIO AMICO

DI SALVO JURI

DI TATA ANTONY

NOTARO MONICA

MELARAGNO DOMENICO CANDIDATO SINDACO DI TATA GIOVANNINO BRUNETTI FABIO

COLAIANNI FRANCESCO

DI PAOLO GIULIANO

DI PAOLO ROMANO

DI PASQUO NUNZIO

DI PASQUO PIERANGELO

TESONE CESARE

VITULLO DONATELLO

VITULLO LILIANA

ZARLENGA GIULIANO

COMUNE DI RIONERO SANNITICO

CAMBIAMO RIONERO

OBIETTIVO COMUNE - SEMPLICEMENTE PER RIONERO

INSIEME PER RIONERO CANDIDATO SINDACO D’AMICO PALMERINO ORSINI MARIA GRAZIA

DI GERONIMO ELVIRA

FIORITTO IOLE

DI VINCENZO FRANCESCO

FIORITTO GIUSEPPE

FERRANTE GIANNI

D’AMICO VINCENZO

ROSSI ARNALDO

COLELLA TONINO CANDIDATO SINDACO MIRALDI CARLA ANTONELLI MIRELLA

FERRANTE SANDRO

FRATE FEDERICO

DI GERONIMO STEFANO

COCCIA VINCENZO

DI FRANCO SIMONA

QUARANTA FABRIZIO

CAPRETTA ALBINO

POTENA PAOLO CANDIDATO SINDACO MINICHIELLO TONINO IACOBUCCI LUCIA

FERRITTO MARIANNA

DI FRANCO LOREDANA

D’AMICO PASQUALE

COPPOLA TOMMASO

DI FRANCO LUCA

MINICHIELLO PASQUALE

DI GERONIMO LUCA

DI FRANCO MAURO

DI FRANCO FRANCO

COMUNE DI ROCCHETTA AL VOLTURNO

CRESCERE INSIEME

PROGETTO COMUNE CANDIDATO SINDACO SANTILLI TEODORO CICCONE DOMENICO

DI PAOLO LIVIANA

DI PAOLO MIKE

DE IULIIS MANUELA

GONNELLA DOMENICO (PAOLO)

LEVA GIANLUCA

MANCINI FRANCESCO

MINISCALCO SANDRO

NOTARDONATO VALENTINO

PETROCELLI SANTINA CANDIDATO SINDACO ANTONIO GIANNINI ANTONIO IZZI

GIUSEPPE CENTRACCHIO DETTO GERARDO

GIUSEPPE CENTRACCHIO DETTO RAIMONDO

LORENZO ALBANESE

PIERA MAZZOCCO

IRENE BARILONE

PIETRO FATTORE

PIERO DI SILVESTRO

DOMENICO PAOLO PONTARELLI

COMUNE DI SANT’AGAPITO

PROGETTIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO

DEMOCRAZIA E LIBERTA' CANDIDATO SINDACO DI PILLA GIUSEPPE ANTONILLI MICHELE ANTONIO

BUCCI EMANUELA

BUCCI SANDRO

CALDARARO DANILA

DI PILLA MARCELLO

DI PILLA MICHELE CARMINE

MURO ROSARIA

PICCIANO SILVANA

VALLETTA MARA CANDIDATO SINDACO LOMBARI ALBERTO ANTONILLI ANTONIO

ANTONILLI ANTONIO

GRILLO ANNA

D’ALOISO ANTONIO

DE GIACOMO CARLO

FRASCA ALESSANDRO

REALI ROBERTO

TESTA DANIELE

DI CICCO DARIO

COMUNE DI SCAPOLI

SCAPOLI CHE RESISTE

CRESCERE INSIEME CANDIDATO SINDACO GUATIERI BENITO SPARACINO GIUSEPPINA

IZZI ANTONIO

CUOCI SILVIO

DI FIORE BENEDETTO

FRANCIOSA ANTONIO

PALMISCIANO MIRELLA

MANZO MASSIMO CANDIDATO SINDACO SPARACINO RENATO FASOLI MILENA

FRANCIOSA GIUSEPPINA (DETTA GIUSY)

D’AGOSTINO ARMANDO

DI FIORE FRANCO

IZZI PIERLUIGI

IZZI STEFANO

RICCI EMILIO

ROTONDO GIANLUCA

RUFO ANGELO

COMUNE DI VASTOGIRARDI