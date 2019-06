Compra un loculo “su carta” ma nel frattempo muore, Comune condannato al risarcimento

CAMPOBASSO

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n.102/2019 pubblicata il 15.02.2019, oggi divenuta irrevocabile, ha accolto la domanda di risarcimento degli eredi del signor D’Ambrosio Antonio, assisti dall’Avv. Fabio Albino e dall’Avv. Giacomo D’Angelo, che hanno contestato al Comune di Campobasso una serie di inadempimenti.

Il signor D’Ambrosio (in vita) partecipava (gennaio 1990) al Bando Comunale per l’assegnazione dei loculi cimiteriali; riscontrato l’accoglimento della sua domanda, provvedeva a pagare gli importi richiesti dall’Ente e ad individuare (su carta) i due manufatti che il Comune di Campobasso si impegnava a costruire. A fronte di numerosi solleciti, nel 2002, il Comune pur riconoscendo l’inadempimento, ribadiva l’impegno assunto ed invitava il richiedente ad attendere i tempi di costruzione dei loculi. A fronte del decesso del signor D’Ambrosio (novembre 2014), la moglie ed i figli – a causa del perdurante inadempimento comunale – hanno dovuto collocare la salma in un loculo diverso, e peraltro provvisorio, che reperivano dal medesimo comune per l’impellente necessità di tumulare il proprio caro, salvo poi ricevere la richiesta di immediata liberazione di esso, poiché in alternativa avrebbero dovuto pagarne il prezzo di acquisto.

Il Tribunale di Campobasso, in accoglimento delle ragioni avanzate dai legali Fabio Albino e Giacomo D’Angelo, ha dichiarato la responsabilità contrattuale del Comune, il conseguente inadempimento nell’aver promesso la concessione di loculi mai ceduti né realizzati e la risoluzione del contratto per inadempimento. L’Ente comunale è stato dunque condannato al risarcimento sia del danno patrimoniale consistente nella restituzione della somma già percepita e nel rimborso della maggior somma pagata (per una nuova sepoltura) che di quello non patrimoniale legato alle ripercussioni provocate da una vicenda protrattasi per oltre 18 anni e culminata, nella massima espressione, con la morte del signor D’Ambrosio le cui spoglie hanno dovuto trovare una collocazione precaria.