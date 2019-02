Compra merce online ma è una truffa, denunciato 60enne

ISERNIA

I Carabinieri della stazione di Colli al Volturno hanno denunciato per truffa alla competente Autorità Giudiziaria, un 60enne della provincia di Salerno. A cadere nella trappola un uomo della provincia di Bologna, che veniva attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un sito di annunci online riguardante merce varia. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento mediante il versamento dell’importo su carta prepagata ma, una volta ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore non ha provveduto alla consegna della merce rendendosi irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il truffatore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia.