Compra attrezzature online, i finti venditori incassano e spariscono

Ennesima truffa sul web ai danni di un molisano che ha versato oltre 1.000 euro senza che le merci gli venissero recapitate. La Polpost ha individuato e denunciato tre persone

Gli agenti della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Isernia hanno identificato e denunciato alla locale Autorità Giudiziaria due uomini ed una donna, di origini pugliesi, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di truffa, realizzata mediante la pubblicazione di falsi annunci su una pagina facebook dedicata ad attrezzature per l’agricoltura.

L’indagine trae origine dalla denuncia presentata da un giovane isernino, il quale, dopo aver pagato il prezzo pattuito con i sedicenti venditori per l’acquisto di un decespugliatore ed una motosega, ha atteso invano di ricevere le attrezzature ordinate. Solo dopo aver effettuato il pagamento, infatti, si è reso conto che, con il suo denaro, aveva in parte ricaricato una carta prepagata ed in parte un conto acceso presso una piattaforma di scommesse online.

Ottenuto il pagamento, i falsi venditori si sono resi irreperibili, chiudendo il profilo facebook utilizzato per pubblicizzare gli oggetti. Tale circostanza non ha comunque impedito agli agenti della Polizia Postale di Isernia di identificare, grazie ad accurate indagini basate sulle tracce informatiche disponibili, i tre complici. Questi ultimi, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati potranno far valere le loro ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Per acquisti sicuri, seguite i consigli della Polizia Postale: