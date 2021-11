Compostaggio in Altomolise, la ribellione dei Comuni

Le ammministrazioni di Civitanova, Agnone, Pietrabbondante e Poggio Sannita si sono incontrate per confrontarsi sui timori e le perplessità che le rispettive cittadinanze nutrono su un nascente impianto di compostaggio. L’incontro ha consentito l’acquisizione di informazioni utili all’analisi dei rischi e un approfondimento dello studio del progetto per sviluppare una comune azione di verifica delle ripercussioni sul territorio e delle valutazioni a riguardo effettuate nell’iter autorizzativo. Riservandosi di agire nelle modalità che la legge riconosce affinché la salute, l’ambiente e il patrimonio storico naturalistico di quell’area vengano tutelate e la naturale vocazione agroturistica dell’area venga preservata. L’Unità di intenti, prospettive e volontà di collaborare dei Comuni di Civitanova Agnone Poggio e Pietrabbondante, già in atto in altri progetti e programmi di sviluppo trovano nella difesa della salute e della sicurezza delle rispettive comunità nuova forza e stimolo alla cooperazione e sostegno reciproco. L’impianto di compostaggio è una struttura che trasforma la parte umida dei rifiuti (gli scarti di cucina costituiti da residui organici quali avanzi di frutta, verdura, ossa, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d’uovo, eccetera) verdi (foglie e legno derivati dalla manutenzione del verde pubblico e privato dalla potatura delle siepi, eccetera) compost.

All’interno dell’impianto di compostaggio vengono accelerati i tempi di un processo naturale come ad esempio quello che trasforma le foglie morte che in autunno cadono al suolo in fertile humus.

Terra che si può usare per un elevato grado di purezza del compost stesso poiché la frutta e la verdura assorbono le sostanze contente nel terreno e noi mangiando, assimilino anche queste sostanze). Tra i vantaggi del compostaggio si possono ricordare: l’assenza di emissioni nocive nell’atmosfera; il recupero significativo, anche se parziale, dei rifiuti; la positiva influenza del compost sulla struttura del suolo; la distruzione di germi patogeni mediante processi chimici. Tra gli svantaggi si devono ricordare: la possibilità di danneggiare animali mediante l’assimilazione di sostanze nocive contenute nel compost; lo sviluppo dei cattivi odori; l’inquinamento dell’acqua che percola dai cumuli di rifiuti e deve essere depurata.