Completata la Giunta, resta il nodo del Sottosegretario

La posizione potrebbe essere spacchettata, così come un assessorato di Fratelli d’Italia: possibile avvicendamento a metà mandato tra Iorio e D’Egidio

Completato il mosaico della Giunta, resta solo una casella da occupare. Casella che potrebbe essere spacchettata. I Sottosegretari, infatti, potrebbero essere due: sembrerebbe esserci l’intenzione di modificare lo Statuto per creare la doppia figura. Operazione che non comporterebbe costi aggiuntivi: il doppio Sottosegretario sarebbe a costi invariati. Sarebbero necessari, però, alcuni mesi: se l’iter partisse ad inizio settembre e considerando i 60 giorni di tempo tra la prima e la seconda lettura in Aula, si arriverebbe all’incirca a fine anno. E fino a quel momento, questo almeno raccontano i ben informati, il ruolo dovrebbe restare vacante. Poi dovrebbero essere in tre a contendersi i due posti, se l’operazione andasse in porto: Cavaliere, Di Baggio e Niro.

Potrebbe essere spacchettato anche un assessorato di Fratelli d’Italia: fonti romane raccontano di un avvicendamento possibile a metà mandato, dopo due anni e mezzo, tra Iorio e D’Egidio. Questo sembrerebbe essere stato l’accordo raggiunto dai vertici romani del Partito.

Tra le novità c’è da segnale che per la prima volta nella storia della Regione Molise, presidente e vicepresidente della Giunta appartengono allo stesso partito: Roberti e Di Lucente militano entrambi in Forza Italia.