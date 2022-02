Il portavoce Pentastellato alla Regione, Andrea Greco, ha annunciato (vedi video) la presentazione di una mozione in cui chiederà la convocazione di un tavolo tecnico Regione-Provincia-Sovrintendenza in cui sbrogliare la matassa dei vincoli che impediscono l’appalto da 40 milioni per il completamento della Fresilia in direzione Trignina. Com’è noto la Provincia di Isernia, destinataria dei fondi, non può procedere alla gara, ma se non lo fa entro il 2022, ci sarà la perdita del finanziamento.