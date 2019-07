Compleanno de La Fucina, a Pescolanciano oltre 40 birre artigianali

Il 3 Agosto a Pescolanciano si terrà il settimo compleanno del Birrificio La Fucina a Pescolanciano. Nato nel 2012, come beer firm, il Birrificio La Fucina ha iniziato a brassare a Pescolanciano nel 2014. Da allora si è affermato in Italia, puntando su birre altamente bevibili, anche grazie all’acqua di sorgente utilizzata. I soci cercano di portare fuori dalla regione Molise non solo le birre, ma anche e soprattutto l’ambiente e l’esperienza che si può vivere in questa bellissima regione. Questa festa sarà l’occasione per ritrovare le birre dei migliori birrifici e beer firm molisani; infatti gli amici de La Fucina presenti sono: Cantaloop Birrificio minimo di Cantalupo nel Sannio, Paolo ed Elide hanno all’attivo anche 2 collaboration beer con La Fucina, la Robert Gose to Casacalenda e la Bloody Xmas; Four Queens di Oratino, giovanissimo birrificio molisano; Hops up, affermatissima beer firm e beershop di Campobasso, Attilia e Dino sono il baluardo della birra artigianale in Molise; Birra Fardone, beer firm che da anni è presente sul territorio molisano, ma anche con scorribande fuori regione; Venafro brewing company, ultima beer firm nata in Molise dalla passione di cari amici del birrificio La Fucina; Garage street food, i quali oltre a produrre ottimi hamburger, si dedicano anche al mondo della birra artigianale; Ogni anno, per il nostro compleanno, abbiamo il piacere di ospitare dei birrifici italiani che ci piacciono particolarmente e che reputiamo nostri amici. Per il 2019 abbiamo deciso presentare le birre di: Birrone (Isola Vicentina), birrificio che non ha bisono di particolari descrizioni…basta dire: semplicemente il Top; Lucky Brews (Vicenza), con i ragazzi di Lucky abbiamo all’attivo due collaborazioni (Punching Obama e Punching Trump), ma non solo, abbiamo all’attivo un’amicizia che ci lega da quando siamo nati entrambi come beer firm; Babylon (Villa Pigna – AP), uno dei più interessanti birrifici neo costituiti, con il quale abbiamo l’affinità, oltre che produrre ottime birre, di brassare ai confini dell’impero. Quindi in totale sarà possibile degustare oltre 40 birre differenti. Oltre alle buone birre ci sarà anche del buon cibo, come gli Hamburger di Garage street food; arrosticini e panini preparati dall’associazione giovanile New Generation di Pescolanciano; inoltre troverete anche dei fantastici gelati artigianali prodotti dall’Antico Caffè di Pescolanciano. Un’occasione più unica che rara per vivere il mondo della birra artigianale molisana, ma soprattutto le fantastiche atmosfere dei luoghi (Castello ducale d’Alessandro incluso) che circondano il Birrificio La Fucina. Angelo Scacco ci ha detto durante un laboratorio di Fermentazioni: “il Molise esiste e però è solo birra artigianale”; sono alcuni anni, ma questa frase, vista la crescita del movimento molisano, pare essere stata profetica; ma nella realtà il Molise non è solo birra artigianale, per questo motivo il Compleanno del birrificio La Fucina è l’occasione per scoprire questa straordinaria regione. Giovanni Di Salvo ci ha detto: «Speriamo di poter ospitare, durante la nostra festa, sia persone della nostra regione, ma anche e soprattutto persone da fuori regione; per questo stiamo organizzando non solo un party; stiamo cercando di fornire un’occasione per scoprire Pescolanciano e non solo il Birrificio. Per questo motivo la festa non finirà il 3 Agosto, ma si “allungherà” anche a Domenica 4 Agosto a pranzo, quando ospiteremo i viaggiatori de “La transiberiana d’Italia”, i quali avranno anche modo di visitare, con la guida di Intramontes, anche il Castello ducale d’Alessandro». Per riassumere: 7 realtà brassicole molisane, 3 birrifici italiani, uno street food (sempre molisano), uno dei paesi più belli dell’Alto Molise, uno dei castelli più belli del Molise, buona musica. In pratica mancate solo voi.