Compleanno Berlusconi, Patriciello: «Manchi a tutti, caro Silvio»

«Oggi avresti compiuto 87 anni. E lo so: ci avremmo scherzato su, come sempre, nel corso della nostra solita telefonata che ti avrei fatto per augurarti buon compleanno». Così l’eurodeputato molisano Aldo Patriciello ricordando Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno.

«Ma non avremmo parlato di festeggiamenti, non l’abbiamo mai fatto. Avremmo parlato come sempre di lavoro, di politica, della nostra comune passione nel fare impresa; di quei tragici momenti vissuti insieme a Onna, nel 2009, all’indomani del violento terremoto che devastò l’Abruzzo.

La verità è che manchi a tutti, caro Silvio. E manchi a Forza Italia, la tua creatura politica, dove il nostro rapporto personale è stato sempre l’elemento determinante per sentirmi a casa.

Buon compleanno, Presidente!»