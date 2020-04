di Gennaro Ventresca

È tra i più geniali, inesauribili patron dell’informazione locale. Uno spirito libero e pugnace in un panorama di opportunisti, di dritti. Il suo aspetto mansueto e alquanto afflitto ha sempre dissimulato la fermezza del suo carattere.



L’ho conosciuto che era poco più di un ragazzo e me lo ritrovo pronto a spegnere 60 candeline che, da qualsiasi parte le soffi, sono comunque tante.

Molti di noi gli dobbiamo qualcosa. Cominciando da un grazie per ciò che ha fatto, sta facendo e verosimilmente farà, magari appoggiandosi al figlio Giuseppe che ha scelto la sua strada e mostra di saperci fare anche col microfono.



Mi piace, finalmente, poter scrivere di un amico in una felice circostanza. Dopo aver dovuto versare calde lacrime per tanti che ci hanno lasciato.

Giulio Rocco ha numerosi titoli, ma il maggiore, che più mi piace è di aver avuto coraggio e di aver giocato senza carte segnate.

Cominciò con una radio libera, per lanciarsi con la tv.

Acquisì intelligentemente alcune frequenze televisive libere per poi rivenderle ad Adriano Galliani, che le girò al Cavaliere, per illuminare con le sue reti il territorio.

Siamo solo all’inizio, la tv lo affascina e l’incoraggia. E, in modo genuino, ne costruisce una a cui impone il nome di TRC, acronimo di Tele Radio Campobasso. Si appoggia inizialmente a TVQ di Pescara, poi si mette in proprio e si perfeziona con Tele Regione.



Grazie anche al mio contributo si ritaglia un importante spazio regionale, dando ampio spazio allo sport: acquisisce l’esclusiva delle partite del Campobasso a cui aggiunge una serie di rubriche che sarebbero diventate un cult. Anche il TG diventa un appuntamento imperdibile: la scoperta di Paolo Oriunno come opinionista diventa la sua pepita d’oro.

Tra lo stupore generale fonda Il Quotidiano del Molise che sembra un azzardo, una barchetta contro il transatlantico di Ciarrapico (Nuovo Molise Oggi). L’accoppiata con Il Messaggero si rivela vincente per numero di lettori.

Non nicchia, anzi tiene le antenne alzate e strizza l’occhio al web.

Non senza un dolore pungente, dopo più di venti anni in edicola, senza aver saltato un numero e sempre fedele alla stessa tipografia, è costretto a mollare il cartaceo. Trovando ampi consensi col web che gli sta dando nuove soddisfazioni.

Nel tracciare il suo profilo colgo l’occasione per ringraziarlo delle opportunità che mi ha offerto: la direzione della televisione, la gestione dello sport e successivamente di editorialista.

Assieme a chi firma questa nota, per formulargli gli auguri più sinceri, si uniscono giornalisti, tecnici, grafici e amministrativi che hanno lavorato e ancorano lavorano con lui. Aggiungendoci gli affetti più cari dei figli Giuseppe, Carla e Roberto. E di Carmen.

Assieme a chi firma questa nota, per formulargli gli auguri più sinceri, si uniscono giornalisti, tecnici, grafici e amministrativi che hanno lavorato e ancorano lavorano con lui. Aggiungendoci gli affetti più cari dei figli Giuseppe, Carla e Roberto. E di Carmen.