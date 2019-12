Compagno geloso le rende la vita impossibile, condannato

L’uomo, che in un’occasione ha anche spaccato il naso alla donna, dovrà scontare 2 anni di reclusione

«Ti mando in ospedale e ti faccio la faccia piena di schiaffi». Queste sono solo alcune delle frasi che una donna di Campobasso è stata costretta a subire prima che le forze dell’ordine mettessero fine alla spirale di violenze innescate dal compagno che, per un periodo di tempo, le ha reso la vita impossibile. L’uomo, accusato di stalking, è stato condannato a due anni di reclusione. Schiaffi, minacce e offese di ogni tipo erano diventate routine. In un’occasione l’uomo le ha anche spaccato il setto nasale. Minacce che erano state rivolte anche al figlio della signora. Gli atti persecutori sono terminati solo quando c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine. In seguito alla denuncia si è aperta l’indagine e poi il processo. Per l’uomo, come anticipato, la condanna a 2 anni di reclusione. A rappresentare la signora l’avvocato Michele di Lallo (NELLA FOTO). L’avvocato Alessio Verde invece era il legale del figlio della vittima.