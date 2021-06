Compagnia Cast, le risate ‘invadono’ la città: parte la rassegna estiva in piazzetta Sanfelice

Ricominciano gli spettacoli e questa volta in pieno centro storico a Isernia: appuntamento giovedì 8 luglio con un classico di Carlo Guarino.

Arriva l’estate e il Teatro, quello vero, rompe le porte della sala per ‘invadere’ con passione e risate le vie di Isernia. La Compagnia Teatrale C.A.S.T. – Centro Artistico di Sperimentazione Teatrale – presenterà in conferenza stampa la rassegna teatrale estiva, organizzata in collaborazione con il Comune di Isernia, presso Palazzo San Francesco. L’appuntamento è per mercoledì 30 giugno alle ore 11. Saranno presenti il sindaco Giacomo d’Apollonio, l’assessore alla Cultura Eugenio Kniahynicki e i ragazzi di Cast Salvatore Mincione, Giovanni Gazzanni e Pasquale Marcucci.

Cast opera da diversi anni a Isernia nel Teatro ‘Il Proscenio’, esibendosi davanti a un affezionato pubblico a cui offre ogni anno una rassegna teatrale invernale stabile e permanente.

Proprio per questo, visto il periodo storico che stiamo affrontando, con la consapevolezza dell’importanza del riappropriarsi del valore identitario della comunità e del bisogno di offrire eventi per un ritorno alla socialità – sempre in totale sicurezza – i ragazzi guidati da Mincione hanno deciso di proporre per l’estate 2021 una rassegna che prevede quattro appuntamenti da svolgersi all’aperto in un luogo centralissimo del centro storico isernino: Piazzetta Sanfelice. Un progetto che ha visto il pieno supporto da parte del sindaco d’Apollonio e dell’assessore Kniahynicki.

Oltre al forte simbolismo legato a questo storico punto d’aggregazione per i cittadini, nella scelta ci sono anche delle ragioni più pratiche: grazie alla particolare conformazione della piazza, si potranno gestire efficacemente gli ingressi e le prenotazioni delle sedie per fornire al pubblico l’esperienza più vicina possibile a quella di una vera sala teatrale, senza rinunciare alla frescura serale estiva e alla poesia di assistere a uno spettacolo sotto le stelle.

Il primo appuntamento della rassegna è per giovedì 8 luglio con il classico ‘Mpriestame a mugliereta’, di Carlo Guarino.

Per informazioni si possono contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore).