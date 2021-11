Comodato d’uso dei locali di via Capitano Verri, “si annulli il provvedimento in autotutela”

La richiesta dei consiglieri comunali di minoranza di Guglionesi. “E’ una scelta molto discutibile”

“Annullare con provvedimento di autotutela il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà comunale di Via Capitano Verri destinati a Polo Culturale”. E’ quanto richiesto con istanza dai consiglieri comunali di Guglionesi Elisa D’Astolto, Barbara Morena, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano. Sotto la lente la decisione assunta dall’amministrazione nell’ultimo consiglio comunale per la quale la minoranza ha parlato di “progetti e regalie varie di dubbia legittimità che nulla daranno ai Guglionesani”.

Volevamo informare i nostri concittadini – ha affermato la minoranza – che in questi giorni abbiamo presentato, a tal proposito, una istanza (e non è la prima), che opportunamente alleghiamo a questa comunicazione, riferita alla concessione in comodato gratuito ad una SRL (Società di capitale) dei locali comunali di Via Capitano Verri.

Tale scelta, molto molto discutibile, ha chiaramente penalizzato le Associazioni locali, quali la Pro Loco, l’ARCI, I Guje, Centro Anziani, I Dialettanti, Zampe nel Cuore, L’Altra Guglionesi, Scuola Comunale di musica, Associazione Ciclisti e tutte le altre presenti sul territorio, alcune delle quali si è vista privare da questa Amministrazione di una sede dove svolgevano le loro attività aventi scopi sociali e senza scopi di lucro a vantaggio di tutta la collettività.

Indubbiamente la decisione di concedere gratuitamente gli ampi e nuovi locali di Via Capitano Verri stride con altre scelte di questa Amministrazione come ad esempio lo Stadio Comunale ed il Teatro Comunale per l’utilizzo dei quali è prevista una contribuzione da parte del cittadino e delle Associazioni richiedenti.

Sicuramente qualsiasi futura amministrazione – affermano i consiglieri comunali – escludendo per il bene di tutta Guglionesi il prosieguo di questa infelicissima esperienza amministrativa, andrà a valorizzare adeguatamente le iniziative di tutte quelle associazioni che hanno dato lustro alla nostra comunità e che oggi si vedono invece limitate ed in molti casi pregiudicate nella loro attività.

Inoltre e sempre a proposito di scelte, chiediamo, a caso, a questa risicata maggioranza, il nuovo Ufficio Europeo, all’opera da quasi due anni con un costo importante spalmato in diversi esercizi finanziari, quali e quanti progetti ha presentato per il Comune e quali e quanti finanziamenti sono arrivati o stanno per arrivare?

Il dubbio di molti concittadini ed anche il nostro è che anche queste decisioni, come la nomina dell’Assessore esterno, sembrerebbero riconducibili ad un sottaciuto accordo politico con qualche consigliere folgorato sulla via di Damasco e finalizzato ad assicurare, in modi diversi (astensioni ed assenze inventate per abbassare il quorum) i numeri in Consiglio Comunale, considerate le ripetute difficoltà della maggioranza manifestate nell’ultimo anno e mezzo.

Orbene tutto ciò dimostra ancora una volta l’assoluta incapacità di questa Amministrazione di programmare ed incidere seriamente sulle vere emergenze della Ns. Comunità.

A riguardo, dobbiamo riconoscere che “L’anno che verrà” è stata una profezia azzeccata e, a proposito di regali, gli anni sono raddoppiati, 2020 e 2021, ed i Natali per adesso sono solo due (cui prodest?).

Purtroppo il ruolo e gli strumenti a disposizione dei consiglieri di minoranza sono molto limitati, ma possiamo assicurarvi che li stiamo e seguiteremo ad utilizzarli tutti e svolgeremo il Ns. mandato elettorale continuando a fare le necessarie battaglie politiche con assoluta determinazione”.

