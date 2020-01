Commissione Toponomastica, un giornalista come presidente

E’ il giornalista Pasquale Damiani il presidente della nuova Commissione Toponomastica del Comune di Isernia

E’ il giornalista Pasquale Damiani il presidente della nuova Commissione Toponomastica del Comune di Isernia. L’organismo, insediatosi ieri sera, avrà il compito di recepire, esaminare ed emettere pareri in merito a proposte provenienti da enti pubblici o privati, istituzioni o semplici cittadini, riguardanti nuove strade e piazze ricomprese nel territorio del Comune di Isernia da intitolare a personaggi illustri e benemeriti. La nomina dei componenti della Commissione è stata fatta dalla Conferenza dei capigruppo consiliari, a ciò delegata dal Consiglio comunale, ed è composta da esperti e studiosi in materie letterarie, storiche e urbanistiche nonché conoscitori del territorio. Ne fanno parte: Camillo Antenucci, Fernando Cefalogli, Pasquale Damiani, Modestino Manuppella, Raffaele Pizzi, Antonietta Santilli, Antonio Tufano, Gabriele Venditti e Duilio Vigliotti. Le funzioni di segretario sono state affidate al dipendente comunale Guido Matticoli. Nella seduta di insediamento si è proceduto, quale primo adempimento, alla nomina del presidente e del vicepresidente. All’unanimità sono stati nominati Pasquale Damiani presidente e Duilio Vigliotti vicepresidente. All’insediamento sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Lombardozzi e il suo vice Giovancarmine Mancini, che hanno rivolto parole di stima ai componenti della Commissione, con i migliori auguri per il lavoro che si accingono a svolgere. Presenti anche il sindaco d’Apollonio e il vicesindaco Cesare Pietrangelo, che ha la delega alla toponomastica e che si è impegnato a trovare fondi ad hoc nel bilancio dell’ente. La Commissione tornerà a riunirsi il prossimo 30 gennaio per vagliare i primi procedimenti di intitolazione, e resterà operativa fino al termine della consiliatura. La Commissione Toponomastica dà un parere consultivo alla Giunta comunale, che è l’organismo a cui compete deliberare le nuove denominazioni.