Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, Lancellotta nominata capogruppo di Fdi

L’onorevole Elisabetta Lancellotta è stata nominata, dai capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, quale capogruppo di FdI in seno alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di Violenza di Genere.

La deputata molisana ha preso parte, martedì 30 agosto, alla riunione dell’Ufficio di Presidenza e dei Rappresentanti dei Gruppi.

“In primis mi preme ringraziare il partito di Fratelli d’Italia e i capigruppo, l’onorevole Tommaso Foti e il senatore Lucio Malan, per la fiducia accordatami e per il compito di grande responsabilità che mi è stato conferito nella Commissione, che per la prima volta è bicamerale”.

“È stato un momento di confronto importante – il commento di Lancellotta – Abbiamo analizzato il difficile momento con gli episodi delle ultime settimane e convenuto come occorra agire sui più giovani con politiche di educazione e rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne”.

“Occorre studiare nuovi interventi normativi, sia preventivi che punitivi, ma anche fare rete sul territorio tra centri antiviolenza, enti, istituzioni e associazioni coinvolte con azioni congiunte di supporto alle vittime e finalizzate alla prevenzione di questo pericoloso e triste fenomeno”.

La deputata molisana di Fratelli d’Italia, insieme ai colleghi e alle colleghe della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di Violenza di Genere, sarà presente, venerdì 8 settembre, all’80^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia per una serie di impegni in programma, che prevede alle 12,30 la conferenza stampa e alle 20,30 il red carpet dedicato al tema della violenza di genere con un focus sull’argomento davanti a giornalisti e media nelle imminenze di uno dei film più importanti della rassegna.

Il giorno successivo, sabato 9, dalle ore 9,30, i componenti della Commissione visiteranno il CAV di Mestre e la sede della cooperativa Iside – Estia centro antiviolenza di Mestre.