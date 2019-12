Commissione d’inchiesta sulle banche, Di Pietro al fianco di Grillo

L’ex pm molisano ha incontrato i vertici del M5S schierandosi in difesa del senatore Lannutti: «Hanno paura di ciò che potrebbe fare»

ROMA. «Sono qui per difendere l’onore di Elio Lannutti, che viene attaccato sul piano personale. Le persone che lo criticano hanno paura della sua preparazione professionale, della sua storia e di ciò che potrebbe fare alla presidenza della commissione”. A dirlo è l’ex pm molisano, Antonio Di Pietro, dopo l’incontro, all’hotel Fourm di Roma, con Beppe Grillo, il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, e il senatore del M5S, Lannutti, con cui ha condiviso l’esperienza nell’Italia dei Valori e ora candidato dalla maggioranza per la presidenza della commissione Banche con la “grana” del solito conflitto d’interessi: il figlio Alessio lavora infatti nell’Ufficio Enti della sede romana della Banca Popolare di Bari, istituto in crisi al centro di un salvataggio da parte dello Stato. Di Pietro ha anche aggiunto di aver detto a Grillo di «serrare le file del Movimento. La commissione serve non tanto per ciò che è avvenuto in passato, quanto per fare di tutto per evitare che ciò accada ancora in futuro».

L’altra faccia della maggioranza, il Pd, già contrario alla candidatura di Lannutti, ha consigliato al senatore di ritirarsi spontaneamente per non creare imbarazzi nella maggioranza. Ma lui, forte del sostegno dei vertici del Movimento e del gruppo cinquestelle al Senato che lo ha candidato, non molla e va avanti.