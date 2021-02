Commissario per l’emergenza, Florenzano accetta l’incarico. “Salcito ottima soluzione”

Il dg Asrem è in attesa del provvedimento. “La Fondazione Pavone ci darebbe anche il personale”

“Ho dato piena disponibilità al commissario Giustini, chiedendo nel contempo ulteriori specificazioni e sono in attesa delle sue risultanze. Comunque credo debba fare un decreto di nomina e il provvedimento dovrà contenere delle indicazioni”. Così il dg Asrem Oreste Florenzano dopo la nota del commissario ad acta che ha indicato Florenzano come commissario straordinario per l’emergenza. Al fine di attuare la fase 5 dell’emergenza. Dunque il dg Asrem accetta l’incarico, ma è in attesa di chiarimenti.

Per quanti riguarda, invece, la disponibilità della Fondazione Pavone ad attivare posti letto, Florenzano l’accoglie come una buona notizia. “Ieri abbiamo tenuto due unità di crisi e, in seguito all’invito della struttura commissariale ai privati per i posti letto, abbiamo ricevuto la disponibilità della struttura di Salcito per 60 posti letto di malattie infettive. Ora il commissario sta provvedendo all’autorizzazione con la relativa convenzione. Se andasse in porto – ha proseguito Florenzano – la soluzione sarebbe importante perché oltre alla struttura, ci metterebbero a disposizione anche il personale. Poi Salcito è vicino al Dea di I livello di Campobasso e questa è una sicurezza in più per l’assistenza”.