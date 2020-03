Il Governatore della Regione Molise, con suo decreto emanato in serata, ha nominato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Quintino Pallante, commissario per la gestione dell’emergenza Covid19. Pallante potrà sostituire Toma in tutti i suoi impegni relativi all’emergenza sanitaria che sta vivendo la Regione Molise. Riunioni, videoconferenze e rapporti con la Protezione Civile e con la stampa.