Commissario alla sanità, Ida Grossi verso la promozione? I 5 Stelle hanno proposto un tecnico molisano

Nessuno dei nomi circolati sino a questo momento dovrebbe essere quello giusto. Venerdì il CdM

Prosegue il braccio di ferro a Roma per la nomina del nuovo commissario ad acta della sanità molisana dopo le dimissioni del generale Angelo Giustini. Da un lato Forza Italia e Lega (senza Fratelli d’Italia) stanno premendo per favorire la nomina del presidente Toma, dall’altro Pd, 5 Stelle e Leu che invece stanno chiedendo a gran voce di fare in modo che la scelta non ricada sul governatore. Un tira e molla che va avanti da giorni e che sembrerebbe aver fatto propendere per una terza via. Nessuno dei nomi circolati sino a questo momento dovrebbe essere quello giusto, almeno stando ai ben informati. Secondo i quali sarebbero fuori dalla lista sia il presidente Toma, sia Annamaria Minicucci, in pole sino a qualche giorno fa.

Il dato certo al momento riguarderebbe il profilo: dovrebbe essere sempre un tecnico a ricoprire il delicato ruolo in Molise. E si sta facendo strada l’ipotesi della promozione di Ida Grossi a commissario. L’attuale vice gode della stima dei vertici regionali e sanitari con cui ha lavorato sino a questo momento. Anzi la Grossi è sembrata essere in questi due anni più in sintonia con Regione e Asrem che con Giustini. In questo modo ci sarebbe quel clima di collaborazione auspicato da tutti e la soluzione potrebbe mettere d’accordo anche i partiti romani che cesserebbero il braccio di ferro. Inoltre avrebbe il vantaggio di conoscere già il territorio e la situazione sanitaria regionale, aspetto di non poco conto rispetto a chi, invece, avrebbe bisogno di mesi prima di calarsi nella realtà. Se la scelta dovesse ricadere sulla Grossi, il consiglio dei ministri dovrebbe nominare esclusivamente un vice. Sul suo nome, però, sembrerebbe non esserci il placet del Movimento 5 Stelle, nonostante l’attuale sub commissario sia stata nominata dal governo Conte I proprio in quota ai pentastellati. Il Movimento avrebbe fatto a Roma il nome di un tecnico molisano, al momento top secret.

Evidentemente siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma la promozione della Grossi potrebbe essere una strada percorribile. Nel prossimo consiglio dei ministri, in programma venerdì, dovrebbe esserci la decisione definitiva (già entro mercoledì potrebbero esserci novità rilevanti), anche perché la sanità molisana, in questo momento, non può attendere i tempi della politica. dim