Commissariato, Sullo lascia: «Sono stati tre anni intensi Termoli ha un tessuto sano»

REDAZIONE TERMOLI

E’ pronto a lasciare Termoli per andare a dirigere il commissariato di Lauro, nella provincia di Avellino, il dirigente Vincenzo Sullo. L’operazione che ha portato all’arresto del nigeriano accusato di violenza sessuale è l’ultima in ordine di tempo condotta dagli agenti agli ordini del comandante del Commissariato termolese. Tre anni intensi quelli vissuti da Sullo in basso Molise, caratterizzati da decine di operazioni e decine di arrestati. «Sono tante quelle che porto nel cuore – racconta davanti ai giornalisti a margine della conferenza stampa di questo pomeriggio – la più recente è sicuramente quella sul caporalato con gli arresti dell’agosto scorso, ma poi la rapina al Sigma che ci ha portato nel giro di pochissimo tempo ad arrestare i due giovanissimi autori». E ancora i tanti servizi legati al controllo del territorio, l’organizzazione delle Carresi, i servizi d’ordine in occasione delle festività di San Basso e dell’estate termolese. «Sono stati tre anni molto intensi – ha affermato – per me sarà sicuramente un bel ricordo essere stato qui e questo non solo grazie alla collaborazione con i miei uomini ma anche con le altre forze dell’ordine con cui si è lavorato sempre in sinergia. Termoli è una comunità ancora sana. Ci sono delle problematiche legate anche al rischio di qualche infiltrazione dalla vicina provincia di Foggia ma sono tutte sotto l’attenzione e il controllo quotidiano delle forze dell’ordine. Vado via ma tornerò sicuramente da turista con la mia famiglia». Al suo posto arriverà nei prossimi giorni Nevio Di Vincenzo.