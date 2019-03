Commissari sanità, Toma: «Paghiamo una struttura, ma non siamo più in deficit»

La prima puntata di quella che abbiamo definito una “guerra fredda” tra governatore e commissari ad acta della sanità è finita sostanzialmente con un nulla di fatto. O più precisamente con un rinvio. Il Tar Molise ha deciso, in merito al ricorso proposto dalla Regione contro la presidenza del consiglio dei Ministri nei confronti dei commissari Giustini e Grossi per l’annullamento della nomina, di fissare un’udienza per la trattazione nel merito del ricorso. Udienza fissata al prossimo 10 luglio.

“Ritenuto, – si legge nell’ordinanza del Tar – ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che le questioni dedotte in giudizio debbano essere esaminate nella più opportuna sede di cognizione di merito, e che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, le esigenze della Regione ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Ritenuto doversi, quindi, fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 10 luglio 2019″.

«Il Tar – ha dichiarato il governatore Donato Toma – ha valutato l’importanza del ricorso, ravvisando che ci sia l’urgenza di discuterlo nel merito». Dunque il presidente della Regione ha valutato positivamente il pronunciamento del Tar. Discussione nel merito che ci sarà il 10 luglio al Tar, intanto ad aprile ci sarà quella in Corte Costituzionale. Intanto la struttura commissariale prosegue nel proprio lavoro. Incarichi che peseranno sulle casse della Regione per circa 300mila euro l’anno. Sarebbero stati 400 se non si fossero andati a sommare con le rispettive pensioni. Ma visto che c’è il limite dei 240mila euro annui per i compensi nel pubblico, la Regione Molise risparmierà qualcosa. Tuttavia 300mila euro annui per 5 anni fa la bellezza di un milione e mezzo. «E questa è la beffa – ha concluso il governatore. Noi non siamo in disavanzo, ma in tendenziale pareggio e pagare una struttura commissariale essendo in tendenziale pareggio non fa bene ai molisani. Aspettiamo i dati di bilancio ufficiali e poi ci muoveremo». redpol