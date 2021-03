Commissari sanità, al Consiglio dei Ministri i nomi di Flori Degrassi e Anna Maria Tomacella

Tempesta Sanità. Sono due i nomi più “caldi” per la sostituzione dei commissari Angelo Giustini e Ida Grossi, entrambi dimissionari, ma entrambi ancora in carica, fin quando Palazzo Chigi non individuerà i loro successori. Si tratta di Flori Degrassi, 70 anni, italiana di Capo d’Istria, ex direttore generale della Asl Roma 2, e Anna Maria Tomasella, attuale direttore amministrativo della Ussl due Marca Trevigiana, 57 anni, di Conegliano Veneto. Insomma due manager sanitarie entrambe del nord est che potrebbero arrivare in Molise appena i ministri Franco e Speranza firmeranno le loro nomine. Ancora niente di certo, ma la coppia di donne sembra la più accreditata per raccogliere il testimone di Giustini e Grossi, forse già questa sera. Durante la stessa seduta del Consiglio dei Ministri che deciderà anche sul Molise Zona Arancione.