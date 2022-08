Commercio, pervenute 63 richieste di concessione suolo pubblico

L’Amministrazione si è fatta carico di sostenere i costi relativi agli stalli blu per tutta la durata delle agevolazioni statali

L’assessore al Commercio del Comune di Campobasso, Paola Felice, nel corso della seduta mattutina del Consiglio Comunale di quest’oggi, ha avuto modo di esporre alcuni dati importanti sulle attività del suo settore, rispondendo all’interrogazione della consigliera del PD Bibiana Chierchia.

“Il Settore Attività Produttive – ha dichiarato l’assessore – ha riscontrato per il periodo estivo sono pervenute agli uffici 63 richieste di concessione di suolo pubblico per una durata media di 90 giorni circa.

Al fine di sostenere le attività di somministrazione – ha sottolineato Felice – oltre a mettere in atto tutte le procedure utili alla semplificazione delle richieste per l’installazione dei dehors, l’Amministrazione si è fatta carico di sostenere i costi relativi agli stalli blu per tutta la durata delle agevolazioni statali.

Inoltre – ha aggiunto l’assessore – l’Amministrazione ha realizzato, ed ha in programma, una serie di iniziative di promozione del territorio in grado di supportare le attività produttive e l’economia cittadina”.