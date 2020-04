Commercio, l’Apem scrive a Toma: bisogna aiutare i più “piccoli”

Con una lettera inviata al Presidente della Regione, Toma, a firma dell’Associazione Pubblici Esercizi Molise (Apem) si torna ad invocare i “piccoli”, coloro che la mattina alzano la saracinesca e hanno come unico reddito e sostentamento, la bottega, il negozio, il bar, il piccolo ristorante.

Quindi il negozio di vicinato, l’artigiano tipico, il piccolo coltivatore, il turismo extralberghiero, i balneari, le imprese edili, artigiani e non, e tutte le aziende di servizi che sono in sofferenza, in quanto svolgono attività per connessione a questi comparti, ad esempio agenzie viaggi, agenzie immobiliari, servizi innovativi, piccole imprese edili e tanto tanto altro. È necessario determinare le perdite e il rapporto tra danno emergente e lucro cessante, fino a tutto il 2020. Da qui, con autocertificazione mirata, attribuire esattamente i flussi, le quote una tantum da elargire alle aziende. Senza alcuna intermediazione bancaria, rating o quant’altro.

Questo dovrà valere anche per coloro che decidono di investire sulla crisi per recuperare mercato e appeal, nei confronti del sistema e quindi avere un vantaggio competitivo. Quindi chiediamo un tasso zero fino a 100mila euro per i piccoli fino a 5 dipendenti, fino ad 1milione di euro per le aziende che arrivano a 50 dipendenti e 2.5milioni di euro per le altre grandi imprese.

Da qui ci vogliono accordi chiari e determinanti, con l’ABI Associazione Bancaria Italiana per bypassare certi meccanismi e far arrivare quanto più velocemente possibile i fondi direttamente alle imprese, dalla più piccola alla più grande senza lacci, lacciuoli e con meno burocrazia e barriere possibili, e senza discriminare coloro che già hanno subito danni inimmaginabili.

Pace fiscale a tutto il 2020, considerando quanto già versato.

Riduzione Aliquote Iva alle più basse per tutti i settori fino a tutto il 2022.

Eliminazione Tassa di soggiorno per il Turismo.

Eliminazione Tasse comunali per coloro che operano nelle città, ed in particolare nei centri storici; piani ad hoc per questi ultimi, con incentivi per i giovani che vogliono aprire una bottega.

Per le imprese edili, minore burocrazia verso enti pubblici, con conseguente sblocco di pagamenti immediati per i lavori eseguiti, senza formalità ulteriori e la sospensione immediata di bandi per le gare d’appalto, se non per quelle relative ai comparti essenziali per l’emergenza Covid-19.

Tutti i bandi, pubblicati per le aziende che vogliono riconvertire per produrre materiali per gli ospedali e DPI ad oggi, passano da Invitalia e le lungaggini burocratiche non consentono di avere subito a disposizione quanto serve per cominciare, il prima possibile, ad essere utili in questo difficile momento.

Quanto promesso dall’Eurozona e da noi richiesta, relativamente al patto di stabilità, è la possibilità di spendere a piacimento i fondi non spesi dall’Italia; questi debbono essere immediatamente immessi nel sistema, con una potente iniezione di fiducia nei confronti dei settori più colpiti,

eliminando tutto ciò che, in questo momento non è strettamente necessario alle esigenze precipue del nostro Paese verso le PMI, le botteghe, gli autonomi e le Partite Iva. È il momento di agire con celerità e fermezza verso coloro che, fra pochi giorni, non potranno più portare il pane a casa.

Senza le imprese, non esistono gli operai. Senza lavoro, muore la Nazione.

Non è il momento di sottoporsi ai diktat dei soliti noti, (associazioni e sindacati autoreferenziali che influenzano le scelte del Governo).

ASSIMEA, FEDERCOMTUR, ASSOCIAZIONE NORD MILANO & UNACO sono in prima linea al fianco delle PMI.