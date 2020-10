Commercianti e associazioni sportive scendono in piazza, due manifestazioni a Campobasso

Doveva essere un sit in silenzioso davanti al Comune con documenti alla mano, ma vista la grande partecipazione si è tramutata in due manifestazioni di protesta, con massimo 100 partecipanti ad ognuna. Anche i commercianti del Molise, ma non solo loro, scenderanno in piazza per protestare contro il nuovo Dpcm. Saranno manifestazioni assolutamente pacifiche e nel pieno rispetto delle normative anticovid – ha precisato Gianluca, tra gli organizzatori.

La prima ci sarà domani pomeriggio alle 15.30 davanti al Consiglio regionale per sensibilizzare il mondo della politica. La seconda, quella più ampia, ci sarà giovedì mattina, alle 10.30 in piazza Pepe ed oltre ai commercianti, parteciperanno anche le associazioni sportive.