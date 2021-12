Commercianti di via Mazzini al ‘buio’: le luminarie, inizialmente previste, non toccano la zona. “Scenario desolante”

“Qui è tutto desolante. Non ci sono luci, non c’è atmosfera natalizia. Eppure ci aspettavamo qualcosa…”. I commercianti di via Mazzini intercettati negli ultimi giorni ripetono con rammarico un leitmotiv consolidato: sulle luminarie da oltre 60mila euro previste dall’amministrazione comunale per il Natale 2021, non c’è spazio per colpi di coda sorprendenti, nè tantomeno per una rivisitazione in extremis del capitolato di spesa. Si dicono “delusi”, per quello che sarà un periodo natalizio al ‘buio’, salvo iniziative auto tassate da parte dei privati per dare qualche forma di colore a quella che resta, comunque, una delle arterie principali della città capoluogo.

Le risorse del comune prelevate dal fondo di riserva, tuttavia, prevedevano qualche addobbo (otto per la precisione) lungo via Mazzini fino all’inizio di via XXIV Maggio, salvo poi desistere ed optare per una concentrazione degli ‘sforzi’ sulle aree centralissime di Campobasso. Risultato: i commercianti non hanno nascosto la propria delusione per un periodo di festività…al di sotto delle attese e senza il canonico gioco di luci e colori.

Sulla questione non sono mancate polemiche di carattere politico. Senza mezzi termini il consigliere di Forza Italia Domenico Esposito, che boccia la gestione delle luminarie. “Un anno e mezzo di tempo per l’amministrazione e questi sono i risultati: malcontento e delusione da parte dei commercianti”, spiega l’esponente azzurro. “Al buio piazzetta Palombo, al buio il castello, così come via Mazzini, ignorando completamente la strada del commercio cittadino. Scelte – ha concluso – a nostro avviso ingiustificabili in primis sul piano della programmazione”.