Domani 2 novembre la deposizione della corona d’alloro presso il Sacrario Militare del Castello Monforte e la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria del Monte

Come ogni anno, anche domani, sabato 2 Novembre 2019, presso il Sacrario del Castello Monforte di Campobasso, sarà celebrata la Santa Messa in commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre e nelle Operazioni di Sostegno alla Pace. In particolare il programma prevede, alle ore 10:30, la partenza del Corteo dal piazzale della chiesa di San Giorgio e lungo il Viale delle Rimembranze, che giungerà presso il Sacrario Militare del Castello Monforte dove sarà deposta una corona d’alloro da parte del Comune di Campobasso. Alle ore 11:00, invece, sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di santa Maria del Monte.

Per l’occasione della tradizionale celebrazione, dalle ore 7.00 di domani mattina e fino al termine della cerimonia, il Comune di Campobasso, con ordinanza, ha previsto Il divieto di sosta in Largo Don Giovanni Battista e Piazzale Castello Monforte; la chiusura al traffico veicolare del Viale delle Rimembranze. Sul tratto in questione è consentito solo il transito ai veicoli delle autorità che interverranno alla cerimonia.