Commando armato assalta furgone dei tabacchi

Un commando armato e a volto coperto questa mattina intorno alle 8 ha assaltato un furgone portavalori carico di sigarette che da Termoli si stava dirigendo verso Campobasso per rifornire i tabaccai della zona. Stando ad una prima ricostruzione i malviventi avrebbero costretto, fucile alla mano, l’autista a fermarsi all’altezza del bivio tra Guglionesi e San Martino in Pensilis tra la Statale 87 e la Bifernina, lo avrebbero costretto a scendere dal mezzo, lo avrebbero incappucciato e trasferito in un’auto per poi essere abbandonato nelle campagne circostanti. Nel frattempo altre quattro persone avrebbero svuotato il furgone rubando i circa 650 chili di sigarette per un valore di circa 200mila euro. Sul posto le forze dell’ordine, avviate le indagini.