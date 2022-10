Comitato vittime Covid, Iacovino: “La Procura indaghi anche Arcuri e Florenzano”

Il legale ha spiegato i motivi dell’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa Procura e su cui si pronuncerà il Gip nel prossimo gennaio

“Abbiamo sostenuto nei nostri scritti che le indagini dovrebbero essere implementate con altri destinatari come, ad esempio, il commissario attuatore della fase emergenziale, il dottor Arcuri il quale, a sua volta, ha nominato un soggetto attuatore al piano di riorganizzazione emergenziale della rete ospedaliera nella persona del direttore generale dell’Asrem. Purtroppo non abbiamo avuto il piacere di averli presenti per sapere perché non hanno dato attuazione al piano emergenziale”. È quanto chiede il legale del comitato “Verità e dignità per le vittime del Covid in Molise”, l’avvocato Vincenzo Iacovino, affiancato dal presidente, Francesco Mancini.

“Il procuratore con i suoi consulenti ha rilevato grosse criticità ed inadempienze, tanto è vero – ha spiegato il legale – che, nell’esaminare un reato di omissione in atti d’ufficio, ha spiegato che lo stesso non sarebbe concretizzabile perché, chi lo ha commesso, non si sarebbe rifiutato ma semplicemente non sono è stato in grado di fare quello che avrebbe dovuto fare per legge. Con questo si apre la strada ad una responsabilità civile decidendo autonomamente di trasmettere gli atti alla Procura della Corte dei Conti per verificare responsabilità contabili”.

Dunque, “per un dirigente e, nel caso specifico, un direttore generale di una Asl, queste gravi inadempienze comportano l’immediata destituzione come sancito dall’articolo 3 del Dlgs 502/1992. Per questo è stata fissata l’udienza preliminare per valutare eventuali inadempienze e risolvere il rapporto. Se non avessimo fatto noi una serie di denunce, oggi – ha concluso Iacovino – questi 700 morti sarebbero dei morti per Covid, ma secondo noi non lo sono per questo, ma per gravi inadempienze, negligenze e responsabilità penalmente sanzionabili”.