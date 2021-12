Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica: approvazione di 32 progetti per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza

Consegnate anche le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Si è svolta presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Isernia, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari – e della Medaglia d’Oro di “Vittima del terrorismo”, concesse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Due sono, in particolare, i cittadini italiani della Provincia di Isernia insigniti del riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: l’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Arcaro – distintosi per il grande spirito di sacrificio e responsabilità, ma anche di solidarietà mostrato nelle numerose operazioni di pace che lo hanno visto impegnato sia in Italia che all’estero – e il vice prefetto aggiunto dott. Francesco Montemarano che, nell’esercizio delle funzioni di Capo di Gabinetto di questa Prefettura, fino allo scorso novembre, ha rappresentato, con la sua particolare competenza ed esperienza, un punto di forza della Prefettura nella delicata gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La medaglia d’oro di “Vittima del Terrorismo” è stata conferita al Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano Emiliano Staffieri, rimasto coinvolto in un’imboscata durante un’operazione a Bala Murghab in Afghanistan, il 19 agosto 2011, allorquando il veicolo blindato da lui condotto veniva colpito da violente raffiche di fuoco nemico.

La cerimonia di consegna delle Onorificenze, presieduta dal Prefetto Gabriella Faramondi, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, nel pieno rispetto della normativa anti-contagio.

Nella odierna giornata, il Prefetto ha tenuto, inoltre, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Tra i principali argomenti all’ordine del giorno, la valutazione e l’approvazione di 32 progetti presentati da altrettanti Comuni della provincia, nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana, sottoscritti con la Prefettura, con l’obiettivo di promuovere l’installazione di sistemi di videosorveglianza che, come noto, costituiscono strumenti imprescindibili, sia in chiave deterrente, sia per fornire un efficace supporto alle Forze dell’Ordine, grazie anche al potenziale collegamento con le centrali operative.

I progetti consentiranno non solo di favorire azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, ma anche di intervenire sul livello di percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Spetterà ora alla apposita Commissione ministeriale valutare i progetti che saranno ammessi a finanziamento secondo l’ordine di graduatoria e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie che, per l’anno 2021, ammontano complessivamente a 27 milioni di euro.