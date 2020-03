Come vincere la paura e il Coronavirus: l’approfondimento di Amedeo Caruso

Gestire al meglio l’ansia, l’angoscia, la paura scatenate dal coronavirus, vivere e affrontare i “domiciliari” e il futuro

Qui base Terra. Per cominciare, devo ricordare ai nostri lettori che non esiste un posto immune dai tormenti della storia. Esistono però le risposte umane ai diversi problemi che incontriamo o che ci piovono addosso durante la nostra esistenza. Ogni era ne ha almeno qualcuno. Mentre scrivo queste riflessioni penso a un caro amico che ha circa 99 anni ed è un sopravvissuto dei campi di sterminio nazisti. Mi onoro di essere suo medico curante dal giorno in cui ho iniziato la mia professione di medico di famiglia. Un altro mio altrettanto caro amico, un medico americano di origini polacche, che quest’anno compie 97 anni, è uno degli ultimi ebrei viventi salvati da Schindler. Che storie terribili hanno vissuto questi due longevi amici, e pensate che continuano a raccontare queste storie ancora oggi nelle scuole, per non dimenticare.

Tanti della generazione nata intorno agli anni 50 del ‘900 sono depositari di racconti dei genitori e dei nonni a proposito degli orrori e dei patimenti vissuti nella Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto perirono in Europa 50 milioni di persone, e in Italia circa mezzo milione tra militari e civili. Ma attenti a questi dati per favore: tra il 1915 e il 1916 ci fu il Genocidio Armeno da parte dei Turchi con un milione e mezzo di vittime, indetto da Maometto V. L’Olocausto, comandato da Hitler e condiviso da Mussolini tra il 1933 e il 1935 produsse 10 milioni di vittime. Secondo lo scrittore russo premio Nobel Solženicyn, nella vecchia Unione Sovietica, tra il 1917 e il 1958, Lenin e Stalin eliminarono circa 60 milioni di dissidenti. Un dittatorucolo africano (con la fama di mangiare anche i suoi prigionieri) di nome Idi Amin Dada, nel 1976 provocò un massacro razziale con circa 500.000 vittime secondo Amnesty International. Questo è quanto in breve siamo riusciti a fare nel ‘900 noi uomini. Tutto da soli, senza la complicità di un virus. Dobbiamo ammettere di essere molto più potenti e cattivi di qualunque malattia contagiosa mai comparsa finora.

Eppure abbiamo scoperto la penicillina per combattere i batteri grazie al dottor Fleming e già nel 1943 il farmaco era disponibile a livello industriale, ma in Italia soprattutto alla borsa nera durante la guerra (se ne parla nei film La pelle di Liliana Cavani tratta dall’istruttivo libro di Curzio Malaparte e anche Il giardino dei Finzi Contini di De Sica ispirato al meraviglioso romanzo di Giorgio Bassani).

Facciamo un passo indietro. Intorno al 1850 troppi pur illustri medici di allora avevano vituperato un certo dottor Semmelweiss, che invece aveva capito la causa della sepsi puerperale e i fatti gli diedero ragione quando ormai era diventato depresso, morendo pazzo in manicomio. E ancora oggi i suoi dettami e i suoi consigli dettano legge: lavarsi bene le mani è uno dei presidi fondamentali che ci aiutano a fronteggiare e ridurre le possibilità di contagio. Abbiamo attualmente cure che hanno rivoluzionato in meglio l’andamento clinico di quella che sembrava la peste del secolo, l’AIDS. Non l’abbiamo ancora sconfitta, ma le attuali terapie retrovirali hanno modificato notevolmente la sopravvivenza e la qualità della vita di questi malati. Per non parlare della tubercolosi, di cui ancora oggi annualmente nel mondo vengono colpite 8 milioni di persone e circa due milioni muoiono a causa della stessa, nonostante dalla metà degli anni 50 abbiamo la giusta terapia. Quanti di quelli che mi stanno leggendo hanno ancora le piccole cicatrici sul braccio provocate dalla vaccinazione antivaiolosa? E quelli che non ce l’hanno sono i testimoni del fatto che la vaccinazione globale ha consentito di far scomparire il virus, dichiarato eradicato dall’OMS nel 1979.

Questo preambolo vuole semplicemente evidenziare due cose importanti e positive: la prima è che ci troviamo di fronte a un nemico comune per tutti e siamo sempre tutti insieme uniti e concordi nel volerlo combattere come ci indicano quelli che ne sanno più di noi, scienziati, medici, epidemiologi, statistici e politici che organizzano le misure di protezione su indicazione degli esperti della sanità. Insomma siamo tutti contro uno senza alcuna distinzione, almeno per una volta, di razza, religione, opinione politica. Il nemico è uno soltanto e siamo tutti in armonia contro di lui. La seconda cosa è che non dobbiamo combattere contro nessuna follia, cattiveria o brama di conquista, come quella che è alla base di tutte le guerre e anche di ogni conflitto piccolo o banale che genera sempre aggressività, fosse pure tra due persone soltanto. Quella che l’11 marzo è stata “promossa” a pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, necessita di una strettissima e oculata prevenzione per evitare ulteriori possibili contagi e della ricerca scientifica che sta già lavorando alacremente in tutto il mondo per contrastare la malattia testando medicine e realizzando possibili vaccini. L’obbligo stabilito dal Governo di evitare il più possibile gli spostamenti inutili e quindi determinare una più rapida rarefazione del virus non può che essere vincente. Riflettiamo ancora sul fatto che forse è stato molto più pericoloso trovarsi in giro nei posti dove improvvisamente esplodeva qualcosa, come le due torri di New York nel 2001, dove perirono quasi 3000 persone in un giorno solo, oppure a Parigi dalle parti della sede di Charlie Hebdo nel 2015, dove avvenne l’attentato contro la sede del giornale, e questo brutale atto terroristico costò la vita a 12 persone. E potremmo continuare con tutti gli attentati omicidi perpetrati in nome di un qualsiasi entità che mai possiamo accettare che desideri per vendetta la morte degli altri per imporre un’idea o una fede, e punire fatalmente chi non è d’accordo o non si sottomette.

La nostra futura libertà oggi dipende dalla necessità di restare a casa. Perché abbiamo capito che questo è il metodo più efficace e pacifico che abbiamo per vincere il coronavirus. Eccoci quindi alle modeste proposte per aiutare questa auto-segregazione se non di libera scelta, almeno di sicura utilità sanitaria. C’è in gioco la vita nostra e di tutti gli altri.

Ecco i miei consigli: limitiamoci a non più di due telegiornali al giorno, mattina e sera, evitiamo di fare zapping in continuazione per cercare notizie ulteriori ora dopo ora, minuto dopo minuto. Cauti con il telefono, evitiamo i gruppi WhatsApp troppo ciarlieri e impauriti, e naturalmente asteniamoci dal prendere per buone tutte le notizie che ci arrivano. Verifichiamo le fonti e difendiamoci dai comportamenti ossessivi, a cominciare dai nostri, perché sono pericolosi e producono angoscia. Cerchiamo di vedere film allegri e intelligenti, come per esempio tutto quello che ha realizzato il più grande genio del cinema mai esistito, Charlie Chaplin. Qualunque suo film vedrete (anche i cortometraggi e persino quelli muti), ne sarete curati adeguatamente. Cercatevi i film dei Fratelli Marx, uno più bello e divertente dell’altro. Ricordate che anche tutti i film di Stanlio e Ollio sono curativi e mai stupidi. Guardatevi i film di Billy Wilder, preferibilmente L’appartamento, Irma la dolce, A qualcuno piace caldo, Quando la moglie è in vacanza. Se riuscite non perdetevi i film con Buster Keaton, vi riscalderanno il cuore e vi aiuteranno a non pensare soltanto alla paura del virus. Non tralasciate il nostro meraviglioso Totò che di film ne ha girati più di cento, tutti meritevoli e godibilissimi. Vedetevi o rivedetevi i film di Truffaut, non sbaglierete, l’amore è il comune denominatore in tutti quanti. Consigliabili ancora tutti i film di Woody Allen, quelli di Mel Brooks, di Troisi, di Benigni, di Verdone, di Dino Risi e sono certo che avete sicuramente visto qualche film piacevole e indimenticabile tanto tempo fa che vi piacerebbe rivedere e che qualcuno in casa riuscirà sicuramente a ripescare se voi non ci riuscite. Per chi è meno pigro consiglio la lettura o la rilettura di libri come Pinocchio, Alice nel paese delle meraviglie, L’isola del tesoro, ma anche L’Odissea, L’Eneide. Sfogliate i libri di pittura e fotografia o cercate in televisione quei programmi dedicati all’arte e alle visite guidate nei musei, vi assicuro che sono un’esperienza emozionante. Per i più coraggiosi suggerisco la lettura del libro dello scrittore insignito del Nobel Albert Camus, dal titolo La peste, lettura che vi farà conquistare almeno un anno di sana psicoterapia al semplice costo del libro, così educativo e profetico. Un altro anno di buona condotta psicologica lo vincerete se assisterete alla visione del film Cecità (2008), di Fernando Meirelles, tratto dal libro omonimo di José Saramago, un altro veggente che il mondo ha ospitato. Anche qui si tratta di un’epidemia che coinvolge tutta l’umanità, provocando la cecità. Il vero soggetto del romanzo è l’indifferenza, che dilaga in modo esponenziale insieme all’incapacità di vedere. L’indifferenza però è un problema preesistente alla cecità. Uno dei protagonisti è un medico, la cui moglie, la bravissima attrice Julian Moore dirà a un certo punto: Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che, pur vedendo, non vedono. Voglio ricordare che José Saramago nel discorso di ringraziamento per l’assegnazione del meritatissimo premio Nobel per la letteratura nel 1998 enfatizzò il problema da lui descritto in Cecità del sempre più carente spirito di solidarietà fra gli abitanti della Terra. Come vedete, la Terra ci chiede conto della nostra incapacità di essere compassionevoli, di non riuscire ad aiutare quelli di noi che sono in disgrazia, quelli che fuggono dalle guerre e dalla miseria, quelli che scappano dalle tirannie, coloro che si allontanano da ogni posto che sia invivibile per qualunque ragione. Pensiamoci, noi dobbiamo soltanto restare a casa, cercare di ritrovare noi stessi e il senso della nostra vita, che non ne avrebbe se non ci prendiamo cura anche della vita degli altri. L’unico modo per rendere conto a noi stessi del significato della nostra vita è quello di saper dare un giusto valore alla vita del nostro prossimo. E non tralasciamo la poesia. Prima ho parlato di pigrizia a proposito di quelli che non volessero leggere, ma soltanto guardare dei film in questo periodo così singolare da poter diventare tristemente leggendario. Ebbene, se non volete leggere Guerra e Pace o La ricerca del tempo perduto, o Gente di Dublino di Joyce e nemmeno il suo Ulisse, leggetevi qualche poesia di Borges, di Rimbaud, di Leopardi o di Montale. Se non volete leggerle prendete il libro e fatele recitare a un fratello o a una sorella, a un nipote o a chi senza paura si è sempre prestato a fare volontariato negli ospedali per imboccare ed aiutare pazienti vecchi e soli mentre i parenti latitavano. Sono sicuro che magari qualcuno di questi angeli vive già accanto a voi. Vi ricordo che quando il tocco della poesia sopraggiunge, dice Borges, sentiamo quel suo particolare formicolio, e ciò potrebbe essere molto terapeutico. Non dimentichiamo che il tempo che viviamo non è mai solo una questione di durata ma anche di profondità. Rimbaud visse soltanto 37 anni, eppure è stato il più grande poeta mai esistito. Date un’occhiata alla Divina Commedia se l’avete studiata a Scuola e rileggetevi qualche passo dei Promessi Sposi di Manzoni, magari proprio quello della peste. Che è sì terribile, ma parla soprattutto di perdono. Cerchiamo di perdonare e di perdonarci. Non voglio essere apocalittico, ma forse la natura si è stancata di essere così tanto violentata. Pensate alle terre dei fuochi, al mercurio e alla plastica nel mare, agli alimenti intossicati, ai cambiamenti climatici, alla corsa al denaro, al potere, che ci rendono incapaci di vivere davvero umanamente.

Cerchiamo di non perdere i rapporti con i nostri amici, ai quali in questo periodo ci è consentito scrivere o chiamarli con affetto, anche soltanto per un saluto. Manteniamo al meglio il rapporto con il nostro medico curante, perché è il rappresentante della nostra relazione con la sanità e la malattia, è il nostro punto di riferimento. Non dimentichiamo che anche i medici hanno un medico che li cura.

Come dice Ceronetti nel suo libro Il silenzio del corpo, il vero problema, il più urgente è sempre quello di trovare un giusto medico, prima di una buona cura. Mi sorprendono con affetto alcuni miei pazienti che mi scrivono (non solo di questi tempi) per chiedermi come sto e nient’altro… che meraviglia! E ancora, non c’è bisogno di diventare vecchi per capire quanto suggerisce lo psicoanalista James Hillman nel suo libro dedicato alla terza età La forza del carattere: nel suo moto circolare l’anima torna sempre al medesimo punto, al medesimo tema centrale, il carattere: onore, dignità, coraggio, grazia, valori. Se le nostre azioni ci conducono troppo lontano in linea retta, fuggiamo per la tangente; non stiamo più girando intorno al problema che è centrale per l’anima. Allora nasce come un desiderio di ritornare a quelle cose centrali: …il ricordo degli anni delle superiori, quando la bellezza ci ha colpiti per la prima volta, quando la giustizia era diventata una questione appassionante, quando l’onore ha rischiato di soccombere al compromesso, quando ci era richiesto coraggio… quando abbiamo avuto la prima visione sia della follia che della trascendenza… Come psicoanalista non posso non interpretare questo scenario come una richiesta insistente, quasi una minaccia improrogabile della Natura che ci chiede di rientrare in possesso della nostra identità fatta appunto di valori come quelli ricordati poco prima da Hillman, che probabilmente abbiamo perduto e che dobbiamo assolutamente riconquistare, forse con la solitudine, l’isolamento, la necessità di riflettere.

Desidero chiudere queste mie considerazioni ricordando quanto ha scritto Saul Bellow: La caratteristica principale della nostra esistenza è la suspense. Nessuno, assolutamente nessuno può sapere come andrà a finire. E lo psicoanalista Carl Gustav Jung definì splendidamente la vita come un breve episodio tra due grandi misteri, che alla fine poi sono solo uno. Dunque il mistero è alla base, all’inizio e alla fine della nostra vita. Ai medici e agli psicoanalisti e a tutte le persone di buona volontà piace scoprire i misteri, sciogliere gli enigmi (ricordate Edipo e la Sfinge?), trovare le soluzioni.

Buona salute psicofisica e buona ricerca a tutti!

Amedeo Caruso, medico di famiglia, specialista in medicina interna, psicoterapeuta. Giornalista pubblicista, Direttore della rivista Psiche Arte e Società. Esperto in Bioetica.