“Come una piccola nuvola”, Pierluigi Giorgio presenta il libro a Pietracatella

Domani, mercoledì 24 agosto, alle 18 l’appuntamento organizzato dalla Proloco Pietramurata nella sala consiliare del Comune di Pietracatella

Giorgio porterà, nel paese di cui è originario, il suo libro Come una piccola nuvola (edizioni ephemeria). Una serie di video del regista contribuiranno a mostrare vite diverse e l’esistenza stessa di Giorgio. Il libro: Come una piccola. Dall’esperienza con gli indiani d’America al Molise. Una storia di ieri, un messaggio per oggi.

Un invito improvviso da parte degli indiani Sioux in Sud Dakota a partecipare attivamente alla Sun Dance, l’antico rito segreto della Danza del Sole -quattro giorni di danza senza cibo e acqua con sacrificio finale- si trasforma man mano per il protagonista, in una profonda presa di coscienza che lo porta a modificare in gran parte il suo credo e la propria esistenza.

Parallela si svolge la storia di un attore all’apice del successo in crisi d’identità, con la scelta di abbandonare il teatro ufficiale per tornare in una terra a dimensione umana, il suo Molise, che decide di attraversare a piedi trasformandosi in un narratore ambulante per essere portatore di un messaggio di comunione con il tutto, in linea con la missione dell’Universo. Lungo il percorso incontrerà varie storie e personaggi, dalla transumanza di mucche al magico viaggio con carro e cavallo; dal vecchio zampognaro all’affascinante vicenda di un pittore eremita e la sua saggezza; dalla ricerca di se stesso alla misteriosa scomparsa di un ritratto e la risposta alle ragioni di un amore concluso inspiegabilmente. Un libro che sia un seme utile all’incertezza esistenziale della vita di oggi.