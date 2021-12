Come un gioco, sullo spartito del messale

La rubrica “Alesia e i suoi compagni di viaggio” ospita questa settimana l’interessante contributo dell’amico Giancarlo che di cuore ringraziamo

Di Giancarlo Polenghi (vice direttore della Scared Art School – Firenze)

“Fare un gioco dinanzi a Dio, non creare, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce il nucleo più intimo della liturgia. … E solo chi sa prendere sul serio l’arte e il gioco può comprendere perché con tanta severità e accuratezza la liturgia stabilisca, in una moltitudine di prescrizioni, come debbano essere le parole, i movimenti, i colori, le vesti, gli oggetti di culto.”

Questo pensiero – che veniva già proposto su questa rubrica, in un articolo precedente – è una delle idee chiave di Romano Guardini sulla liturgia.

Il motivo per cui ci torno sopra è molto semplice: occupandomi di una scuola d’arte che ha come scopo di favorire la formazione e la ricerca di giovani che vengono da paesi differenti proprio per cimentarsi nell’arte sacra, mi chiedo spesso che cosa si possa proporre per aiutarli a fare meglio quello che desiderano.

Ma, a pensarci bene, l’espressione di Guardini va oltre e contiene un’intuizione che ha una validità universale, permettendo di percepire la liturgia in modo nuovo e rivoluzionario.

Giocare è essenziale nella vita: è attraverso il gioco che si impara, che diventiamo grandi e ci manteniamo piccoli e felici, senza infantilismi.

La liturgia, se è come gioco, pone questa attività sul piano della piena gratuità.

Anche se ci sarà sempre qualcuno che ci ricorda il “dovere di lodare Dio”, la realtà è che i figli giocano con il Padre perché lo vogliono, perché è bello, perché si divertono.

Il gioco è così, uno spazio di libertà: gioco perché lo voglio, anche se nel giocare accetto le regole del gioco.

Libertà e obbedienza vanno insieme, in modo non contradditorio. Voglio “entrare in campo per giocare” e da quel momento rispetto le decisioni dell’arbitro, pena l’espulsione.

Il gioco della liturgia si fa con Dio e con i fratelli insieme.

Giocare con Dio non sarà troppo? Tra le tante implicazioni di un “rapporto con Dio” (intellettuali, il credo; morali, i comandamenti; relazionali, la preghiera) la liturgia è appunto uno spazio di relazione, che rientra nel capitolo della preghiera.

Quando si fa fatica a capirsi con qualcuno si dice sempre che bisogna conoscersi, frequentarsi, e allora spesso le incomprensioni spariscono.

Se la fede cristiana è un incontro con una persona, più che una filosofia o un codice di comportamento, allora il primato della relazione va messo nella giusta luce.

Una relazione che nella liturgia cristiana ha il suo centro e il suo culmine, fino alla comunione.

Il credere (una dimensione che non è mai solo intellettuale) è importante.

E lo è anche la dimensione morale. Infatti all’inizio della celebrazione ci si accusa di essere peccatori e, rivolgendosi a Dio, ai fratelli e alle sorelle, in prima persona – coniugando l’io – si afferma di aver molto peccato in pensieri, parole e opere … .

È un passaggio breve, necessario, per poi però passare ad altro.

La messa infatti non è lì per ricordarci i doveri morali, ma per presentarci l’amore di Dio per gli uomini. La domenica si recita il credo (ossia la sintesi, in 12 articoli, del contenuto della fede), ma anche quello non è il centro di tutto.

La liturgia cristiana è un dialogo personale e di comunione tra Dio e la comunità, un dialogo in cui ci si trasforma, ci si santifica, ci si innamora.

Tutte le preghiere (con la sola eccezione proprio del confiteor che coniuga l’io) sono declinate con il noi, la prima persona plurale.

Non si gioca da soli, non solo perché la liturgia è un’operazione corale della chiesa, ma ancor più perché vi partecipano le schiere celesti, tutti i santi, e ovviamente, “special guest” e interlocutore principale, la Trinità beatissima.

Il gioco, anche questo è messo in evidenza da Guardini, è qualcosa di serio in cui ci si immerge.

Quando a un bambino si chiede di smettere di giocare si percepisce che fa fatica ad uscire da quella dimensione particolare.

È un po’ come interrompere qualcosa che non dovrebbe essere interrotto, uno spazio parallelo che si affaccia sull’infinito.

La chiusura di un gioco non può essere estemporanea, ci sono tempi e modi definiti (il tie-break a tennis, i tempi supplementari – o i rigori ad oltranza – nel calcio).

I canti finali al termine della messa non sono i titoli di coda di un film a cui nessuno presenzia più, così come l’abitudine, ormai purtroppo smarrita, del “ringraziamento dopo la messa” ha la sua ragion d’essere.

La liturgia, per continuare la metafora, è un gioco di squadra, in cui da una parte c’è Dio e dall’altra i fedeli cristiani, che insieme si muovono nei gesti e nelle parole.

Il canto è un facilitatore di ritmo, tutto dovrebbe avvenire in modo armonico. La spartitura è comune, e di alta qualità.

Il gioco è una dimensione vera ma anche immaginifica: ci si sposta nel tempo e nello spazio e le parole risuonano in testi antichi, ma sempre nuovi. E qui ci troviamo di fronte ai problemi della traduzione nella lingua attuale.

Esistono diversi riti e diverse liturgie, che sono una ricchezza, purché ciascuna di esse sia il frutto di una tradizione profonda, di un lavoro collettivo e radicato nel tempo. Le differenze nei riti infatti non provengono da personalismi o improvvisazione, ma sempre da un tessuto stratificato.

La nuova edizione italiana del messale romano

Noi occidentali conosciamo la liturgia latina, che è sobria, densa, essenziale. Per questo ogni parola, ogni parte della messa, può essere gustata e scoperta mille volte.

Alla Scuola di Arte Sacra a Firenze stiamo svolgendo un ciclo di incontri proprio sul tema dell’arte al servizio della liturgia. Il primo incontro, non a caso, è stato tenuto da mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente della Commissione episcopale italiana per la liturgia, che ha raccontato in dettaglio il processo, durato 19 anni, per la pubblicazione della nuova edizione, la terza dopo il Vaticano II, del Messale Romano (definito giustamente lo scrigno di un tesoro).

Ovviamente la struttura del libro è rimasta la stessa, pur con alcune correzioni, aggiornamenti e integrazioni che si sono viste necessarie. Un testo-testimone, custode della tradizione viva, un libro sigillato, normativo (ossia che contiene le regole del gioco) e che comunque non può esimersi dal compito di essere tradotto.

La Santa Sede, che stabilisce le regole generali per tutto il mondo, chiede, da una parte, che le traduzioni siano fedeli alla lettera, d’altra parte però le conferenze episcopali si debbono fare carico di consegnare la traduzione ad una lingua concreta e viva in cui talvolta il significato di alcune parole può essersi smarrito.

Maniago ha fatto l’esempio della parola “serva” che al femminile, in italiano, ha oggi una connotazione negativa, che invece al maschile “servo” è meno problematica.

I linguisti che hanno sollevato il problema, non sono riusciti comunque ad indurre la commissione a mutare l’espressione “serva del Signore” che Maria attribuisce a sé stessa. Ma l’esempio è certamente significativo.

Chi, più solerte di noi ha fatto il lavoro di traduzione in tempi più brevi (per esempio i vescovi inglesi) si trovano ora con un testo, almeno in alcuni passaggi, desueto – troppo alla lettera – ,mentre in Italia abbiamo potuto godere di un nuovo intervento, del 2017, di papa Francesco, che stabilisce, con un Motu proprio, che la responsabilità della traduzione del messale deve essere al livello di conferenza episcopale, e che sarà confermato a livello della santa sede, con una verifica specifica su alcuni punti più delicati (la formula della consacrazione, per esempio).

Un lavoro complesso, realizzato da gruppi di lavoro che includono liturgisti, teologi, linguisti, oltre che diverse tipologie di fedeli, sacerdoti, laici, religiosi.

L’intervento – spiega Maniago – si è mosso secondo quattro direttrici: la custodia di testi tradizionali e amati, soprattutto per quanto riguarda le parte dialogate con la comunità, la discontinuità (per correggere degli errori), i cambiamenti invece hanno riguardato principalmente i testi che citano la bibbia o si ispirano ad essa (dal momento che ora abbiamo una traduzione aggiornata anche dei lezionari, ossia dei libri che contengono le letture dal nuovo ed antico testamento); ed infine un linguaggio inclusivo ( il famoso fratelli e sorelle).

Le illustrazioni contenute nel messale sono state fatte ad hoc da Mimmo Paladino (artista ben noto con opere esposte in molto musei, inclusi i Musei Vaticani), in linea con l’idea che ogni epoca, nel nostro caso si tratta di un’edizione del 2019, debba rispondere con la sua sensibilità artistica.

Maniago spiegando il lavoro portato a termine anche in termini di scelte grafiche e tipografiche e di rilegatura, non ha nascosto che la nuova edizione ha suscitato assieme alle lodi anche diverse critiche, come sempre succede di fronte ad ogni cambiamento.

La nuova edizione del messale, ha detto Claudio Maniago, vuole essere però uno strumento, un dono, per stimolare il gusto della bellezza, per una rinnovata arte del celebrare.