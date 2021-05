Come studiare velocemente: tecniche e metodi per studiare bene

Ti sei mai chiesto come studiare velocemente per diminuire le ore di studio e avere allo stesso tempo, i risultati di chi impiega ore ed ore buttato sui libri? Non temere, perché tutto questo è possibile (anche se potrebbe non sembrarlo), basterà applicare i metodi e le strategie che ti sveleremo.

Seguire i giusti consigli per studiare velocemente è importante per ottenere un corretto metodo di apprendimento, in grado di garantirti un’ottima resa in poco tempo. Nell’articolo di oggi, a tal proposito, vedremo un metodo estremamente efficace e qualche trucchetto per studiare in fretta, anche se non hai voglia.

Studiare in poco tempo è possibile? Ecco tutti i metodi per riuscirci

Ti rassereniamo subito dicendoti che studiare in poco tempo è possibile, ma per farlo dovrai seguire minuziosamente i metodi che ti spiegheremo. Al di là che tu vada alle elementari, alle medie o alle superiori poco importa, perché queste strategie saranno applicabili in tutti i casi.

Riduci ogni distrazione possibile: in una fase in cui la tua mente deve concentrarsi al meglio su una singola cosa, devi cercare di non distrarti affatto. Ad esempio, spegni lo smartphone o disattiva le notifiche, chiuditi in una stanza e non farti cercare dai conviventi. Ordine e luminosità: tra i metodi per studiare in fretta e soprattutto bene, ti sembrerà strano, ma devi fare in modo che l’ambiente in cui studi sia molto luminoso e in ordine. Se è possibile, sfrutta la luce naturale del sole, che ti garantirà un beneficio non indifferente. Leggi più volte consecutivamente: hai individuato l’argomento da imparare? Bene, leggilo più volte per apprendere il concetto chiave. La tua mente apprenderà automaticamente tutto ciò che ripeti ad alta veloce. Sottolinea: sottolineare le parole chiave oppure i paragrafi, è importante per enfatizzare i concetti più significativi di un macro argomento. In questo modo ti verrà facile memorizzare quest’ultimi, e soprattutto farlo in minor tempo. Schemi e mappe concettuali: una mappa concettuale ti permetterà di studiare rapidamente in modo tale da suddividere le lezioni in temi più importanti e semplici da imparare. Esponi ciò che hai imparato: dopo aver applicato i concetti precedenti, chiama un tuo amico un tuo familiare, spiega l’argomento appreso a loro e fai in modo di essere più chiaro possibile. Vedrai che ti resterà impresso nella mente.

Come puoi studiare senza avere nessuna voglia

Devi studiare ma non hai nessuna voglia? Sicuramente ti sarà capitato di trovarti in giornate o periodi no, dove la volontà è praticamente pari a zero. Allora ti ritrovi a procrastinare, a dicendo “non mi va, domani lo faccio”.

Il problema è che sai benissimo che non sarà così, perché possibilmente sei demotivato e l’unica cosa che vorresti fare è abbandonare gli studi. Per risolvere questo problema esistono diverse soluzioni molto efficaci.

Innanzitutto, comincia a pensare differente. Ti sembrerà superfluo, ma dovrai iniziare ad auto motivarti con frasi “ce la posso fare; caspita che miglioramento; sono certo che sarà semplice”. Innescherai quel meccanismo che ti spronerà ad impegnarti anche se non vorresti.

Quante volte poco prima di un esame ti sei ritrovato a non voler studiare? Superare l’esame in realtà, non basterebbe ad auto-motivarti. Occorre pensare a qualcosa di più intenso e profondo. Ad esempio, fissati degli obiettivi importanti, affinché quell’apprendimento ti possa aiutare a concretizzare il tuo futuro.

Un’altra strategia che potrebbe tornarti utile quando devi studiare qualche cosa ma non vorresti proprio, è di pensare a cosa potrebbe succedere se rinviassi. Sicuramente ti ritroverai a dover recuperare tutto l’arretrato costringendoti non solo ad impegnarti di più, ma ad impiegare ore ed ore che avresti potuto evitare.

Metodi per studiare in fretta utilizzando la musica

Tra i metodi per studiare in fretta vi è la possibilità di ricorrere alla musica. Attenzione però, in quanto questa strategia potrebbe essere un’arma a doppio taglio, infatti, dipenderà molto dalla tua personalità.

Tuttavia, se volessi provare a studiare rapidamente mentre ascolti delle canzoni, ti suggeriamo di mettere brani a ritmo regolare (rilassanti) e senza voce (di tipo strumentale). L’ideale sarebbe metterle nella fase di rilettura e ripasso, altrimenti durante il vero e proprio apprendimento potresti distrarti. Se ne avessi voglia, potresti andare in uno dei migliori luogo di studio che potrebbero aiutarti a restare motivato e soprattutto concentrato.